Βάσεις 2026: Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης - Οι αυξήσεις, οι μεταβολές και οι επιλογές των υποψηφίων

Snapshot Οι βάσεις εισαγωγής του 2026 παρουσίασαν διαφορετικές τάσεις ανά επιστημονικό πεδίο, με σημαντικές αυξήσεις στις Θετικές, Τεχνολογικές και Επιστήμες Υγείας, ενώ οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες σημείωσαν μικρές μεταβολές.

Στις Πολυτεχνικές Σχολές καταγράφηκε ισχυρή άνοδος των βάσεων, με αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν τα 1.000 μόρια.

Στο πεδίο Υγείας και Ζωής οι βάσεις αυξήθηκαν σημαντικά σε Ιατρική, Φαρμακευτική, Βιολογία, Χημεία και Εργοθεραπεία.

Στο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής οι μεταβολές ήταν διαφοροποιημένες, με ανοδικές τάσεις στις Πληροφορικές και Ναυτιλιακές Σπουδές, αλλά μεικτές στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Οι βάσεις εισαγωγής αποτελούν απλώς ένα στάδιο στην εκπαιδευτική πορεία των υποψηφίων και όχι το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Snapshot powered by AI

Ο νέος χάρτης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώθηκε με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι καθένα από τα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία ακολούθησε τη δική του πορεία.

Αγωνία, χαρά, ανακούφιση, ικανοποίηση, αλλά και λύπη ήταν μερικά μόνο από τα συναισθήματα που βίωσαν οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους, λίγο πριν και αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Για πολλούς, το αποτέλεσμα αποτέλεσε την επιβράβευση μιας πολυετούς προσπάθειας, γεμάτης απαιτήσεις, θυσίες και προσδοκίες. Για όσους, όμως, δεν πέτυχαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα διαδρομή και την αναζήτηση διαφορετικών ευκαιριών.

Τις τελευταίες ημέρες πριν από την ανακοίνωση, σχεδόν κάθε μέρα συνοδευόταν από μία νέα πρόβλεψη για την πορεία των βάσεων, γεγονός που συχνά ενίσχυε ακόμη περισσότερο την αγωνία μαθητών και γονέων. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι οι βάσεις δεν αποτελούν μια απλή εξίσωση και δεν διαμορφώνονται μόνο από τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι επιλογές στο μηχανογραφικό, οι προτιμήσεις των παιδιών, ο αριθμός των εισακτέων, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, οι διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας, η πόλη φοίτησης και αρκετές ακόμη μεταβλητές λειτουργούν ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτη ακρίβεια πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι βάσεις εισαγωγής του 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα έφτασε η στιγμή για μια ουσιαστική αποτύπωση των αποτελεσμάτων: να δούμε πώς κινήθηκαν οι βάσεις, ποιες τάσεις επικράτησαν και τι διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν σε καθένα από τα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία.

Στις Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες οι περισσότερες μεταβολές ήταν περιορισμένες, χωρίς να απουσιάζουν ορισμένες εντυπωσιακές εξαιρέσεις. Στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες καταγράφηκε μία από τις εντονότερες ανόδους της χρονιάς, με σημαντική ενίσχυση των Πολυτεχνικών Σχολών. Ξεκάθαρα ανοδική ήταν η πορεία και στις Επιστήμες Υγείας και Ζωής, ενώ στο πεδίο της Οικονομίας και της Πληροφορικής οι μεταβολές διαφοροποιήθηκαν αισθητά ανάλογα με το αντικείμενο και την πόλη φοίτησης.

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες: Μικρές μεταβολές και πολλές επιλογές για τους υποψηφίους

Στο πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών καταγράφηκε μια μεικτή, αλλά σχετικά σταθερή εικόνα σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά.

Στα Τμήματα Νομικής οι μεταβολές ήταν οριακές. Οι μειώσεις κινήθηκαν από 20 έως 25 μόρια, ενώ η Νομική Αθηνών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Στα Τμήματα Ψυχολογίας η πορεία δεν ήταν ενιαία, καθώς καταγράφηκαν από οριακές αυξήσεις έως και μείωση 110 μορίων. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στα Τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης: στα δύο από τα τρία τμήματα σημειώθηκε οριακή πτώση, ενώ στο αντίστοιχο Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου καταγράφηκε σημαντική αύξηση.

Περισσότερο ανοδική ήταν η εικόνα στα Τμήματα Πολιτικών Επιστημών, καθώς οι βάσεις αυξήθηκαν στα περισσότερα από αυτά.

Στον αντίποδα, στα Τμήματα Φιλολογίας σημειώθηκαν σημαντικές μειώσεις. Εντυπωσιακή εξαίρεση αποτέλεσε το Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου η βάση αυξήθηκε κατά 1.160 μόρια.

Συνολικά, το 1ο Επιστημονικό Πεδίο συνδύασε μικρές και σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενες μεταβολές με λίγες, αλλά ιδιαίτερα αξιοσημείωτες, εξαιρέσεις.

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Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: Ισχυρή άνοδος στις Πολυτεχνικές Σχολές

Στο πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών η φετινή πορεία ήταν έντονα ανοδική, με ορισμένες από τις σημαντικότερες αυξήσεις των βάσεων να καταγράφονται στις σπουδές Μηχανικών.

Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών οι αυξήσεις ξεπέρασαν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 1.000 μόρια. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 18.880 μόρια.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, από 550 έως 1.238 μόρια, καθώς και στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών, όπου η άνοδος έφτασε έως τα 1.095 μόρια.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να εντοπίζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα υπόλοιπα τμήματα η πορεία ήταν κυρίως θετική, παρότι αρκετές βάσεις εισαγωγής διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.

Οι καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική και στα Μαθηματικά, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη προτίμηση προς τις σπουδές Μηχανικών, συνέβαλαν στη σημαντική άνοδο που καταγράφηκε σε μεγάλο μέρος του 2ου Πεδίου.

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Πεδίο Υγείας και Ζωής: Οι βάσεις κινήθηκαν δυναμικά προς τα πάνω

Ξεκάθαρα ανοδική ήταν η εικόνα στο πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής, καθώς οι αυξήσεις επεκτάθηκαν στις περισσότερες βασικές ομάδες σπουδών.

Στα Τμήματα Ιατρικής οι βάσεις αυξήθηκαν από 125 έως 375 μόρια, με την Ιατρική Αθηνών να διαμορφώνεται στα 18.900 μόρια.

Στον ίδιο ρυθμό κινήθηκαν τα Τμήματα Φαρμακευτικής, όπου οι αυξήσεις ξεπέρασαν τα 300 μόρια. Στα Τμήματα Βιολογίας η άνοδος έφτασε έως τα 478 μόρια, ενώ ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι μεταβολές στα Τμήματα Χημείας, από 475 έως 878 μόρια.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η ενίσχυση της Εργοθεραπείας, με τη βάση του Τμήματος στην Κομοτηνή να αυξάνεται κατά 872 μόρια.

Το 3ο Πεδίο αποτέλεσε, επομένως, έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές των φετινών βάσεων. Η άνοδος δεν περιορίστηκε στις υψηλόβαθμες και παραδοσιακά περιζήτητες Ιατρικές Σχολές, αλλά επεκτάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος των Επιστημών Υγείας και Ζωής.

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Πεδίο Οικονομίας & Πληροφορικής: Άλλο αντικείμενο, διαφορετική πορεία στις βάσεις

Πιο σύνθετη ήταν η κατάσταση στο πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, όπου δεν καταγράφηκε μία ενιαία τάση. Οι μεταβολές διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το αντικείμενο, το τμήμα και την πόλη φοίτησης.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε οριακή αύξηση, ενώ στα Τμήματα Πληροφορικής οι μεταβολές ήταν κυρίως ανοδικές. Το εύρος της ανόδου, ωστόσο, διαφοροποιήθηκε σημαντικά ανάλογα με την περιοχή.

Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε στις Ναυτιλιακές Σπουδές. Η βάση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς αυξήθηκε κατά 390 μόρια, ενώ στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο η αύξηση έφτασε τα 830 μόρια.

Στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών καταγράφηκαν αυξομειώσεις, ανάλογα με το τμήμα και την πόλη φοίτησης. Μεικτή ήταν η εικόνα και στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με διαφορετική πορεία από τμήμα σε τμήμα.

Το 4ο Πεδίο επιβεβαίωσε ότι ακόμη και τμήματα που ανήκουν στην ίδια ευρύτερη κατηγορία δεν ακολουθούν απαραίτητα κοινή πορεία. Η Πληροφορική και οι Ναυτιλιακές Σπουδές κινήθηκαν κυρίως ανοδικά, ενώ στα Οικονομικά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων οι διαφοροποιήσεις ήταν περισσότερες.

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Οι βάσεις είναι ένας σταθμός, όχι ολόκληρη η διαδρομή

Για τους υποψηφίους, ωστόσο, η ανακοίνωση των βάσεων δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας αλλά την αρχή μιας νέας διαδρομής. Είτε το αποτέλεσμα ήταν αυτό που επιθυμούσαν είτε όχι, είναι μόνο το πρώτο βήμα. Το μέλλον βρίσκεται μπροστά τους και μπορούν να το χαράξουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, τις δυνατότητες και τους στόχους τους.

*Ο Θανάσης Λέλες είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του Career Gate