Γιατί δεν βλέπουμε την Οδύσσεια στην Ελλάδα σε αυθεντικό Imax: Ο Νίκος Μαστοράκης εξηγεί

Snapshot Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δεν προβάλλεται στην Ελλάδα σε αυθεντικό σύστημα Imax 70mm, αλλά σε ψηφιακή έκδοση με προβολέα laser.

Το αυθεντικό σύστημα προβολής Imax 15/70 απαιτεί ειδικές αίθουσες με δύο ορόφους, οι οποίες είναι ελάχιστες παγκοσμίως.

Η προβολή με τίτλο «Imax Laser» δεν είναι αυθεντικό φιλμ 70mm, αλλά ψηφιακή ανάλυση 4K με πηγή laser.

Η διαφορά μεταξύ της ψηφιακής προβολής Imax Laser και των παραδοσιακών αιθουσών είναι κυρίως το μέγεθος της οθόνης και της αίθουσας. Snapshot powered by AI

Τους λόγους για τους οποίους η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δεν προβάλλεται σε αυθεντικό σύστημα Imax σε κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα εξηγεί ο Νίκος Μαστοράκης σε εκτενή ανάρτησή του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και σκηνοθέτης, σημειώνει αρχικά πως στην Ελλάδα, οι θεατές δεν βλέπουν το φιλμ σε αυθεντικό σύστημα Imax από φιλμ, αλλά όπως λέει το παρακολουθούν «με τον παραπλανητικό τίτλο Laser που απλώς σημαίνει ότι η πηγή του προτζεκτορα είναι laser και όχι συμβατική».

Και στη συνέχεια εξηγεί πως αίθουσες που πραγματικά μπορούν να υποστηρίξουν το σύστημα IMAX είναι ελάχιστες στον κόσμο, τονίζοντας πως «για να φιλοξενηθεί το πλήρες σύστημα προβολής 15/70, χρειάζονται... δυο όροφοι!».

Η ανάρτηση του Νίκου Μαστοράκη:

«Ο Νολαν κουβαλούσε σε βουνά και θάλασσες, τις ογκώδεις, δύσχρηστες, θορυβώδεις Imax κάμερες και γύρισε την ταινία του σε αρνητικό φιλμ 70mm. Εμείς, όμως, στο Ελλαντα δεν βλέπουμε το φιλμ στο αυθεντικό σύστημα Imax, κανονική προβολή 70mm (15 perf / 70mm) από φιλμ (που τρέχει μάλιστα οριζόντια και όχι κάθετα) αλλά με τον παραπλανητικό τίτλο Laser που απλώς σημαίνει ότι η πηγή του προτζεκτορα είναι laser και όχι συμβατική.

Όμως το Laser στον τίτλο της αίθουσας, σημαίνει και κάτι άλλο: ότι αυτό που βλέπουν οι θεατές δεν είναι φιλμ (αλλιώς η αίθουσα θα είχε τον τίτλο IMAX 70mm) αλλά η ψηφιακή έκδοση! Ψηφιακό IMAX with Laser, ανάλυσης 4K.

Θεώρησα καλό να βολέψω αυτή τη λεπτομέρεια στα post μου, γιατί είμαστε στη χώρα της απάτης και ο διάβολος της κρύβεται στη λεπτομέρεια που σπάνια της δίνουμε σημασία.

Αίθουσες 15/70 υπάρχουν ελάχιστες, στο Λος Άντζελες είναι δυο η τρεις. Για να φιλοξενηθεί το πλήρες σύστημα προβολής 15/70, χρειάζονται... δυο όροφοι!

Αν λοιπόν αγωνιάτε να βρείτε θέση στο Village Imax Laser θα δείτε την ταινία ψηφιακά με μόνη διαφορά το μέγεθος της οθόνης και το μέγεθος της αίθουσας.

Όλα τα αλλά είναι ίδια με το σινεμά της γειτονιάς σας που προβάλλει την "Οδύσσεια" από φιλμ 35mm. Πάντως μη δείτε το φιλμ σε θερινό σινεμά γιατί θα χάσετε τον θαυμάσιο ήχο του (τα θερινά σινεμά δεν θέλουν να ενοχλούν τους... ενοχλητικούς γείτονες.)»

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