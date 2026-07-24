Ερντογάν για Αγία Σοφία: Ανοιχτές πόρτες σε χριστιανούς και μουσουλμάνους

Ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε και την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Ερντογάν για Αγία Σοφία: Ανοιχτές πόρτες σε χριστιανούς και μουσουλμάνους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν γιόρτασε την 6η επέτειο της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τέμενος και τόνισε την τιμή να ανοίγει το Μεγάλο Τζαμί για λατρεία σε χριστιανούς και μουσουλμάνους.
  • Ο Ερντογάν επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του τζαμιού, το οποίο αποτελεί μοναδικό τόπο λατρείας με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και παγκόσμια σημασία.
  • Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον ισλαμικό κόσμο και εξέφρασε την περηφάνια του για την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως ισλαμικού χώρου λατρείας.
  • Σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ερντογάν ανέφερε ότι τα σχόλια ήταν θετικά και οι φιλοξενούμενοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη φιλοξενία και τις εκδηλώσεις.
  • Ο ίδιος χαρακτήρισε τις πρόσφατες συνόδους κορυφής στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα ως πηγές μεγάλης ευτυχίας και ευχαρίστησε τους καλεσμένους για τη συμμετοχή τους.
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Μηνύματα για την σημερινή 6η επέτειο μετατροπής της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης σε τέμενος, αλλά και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έστειλε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε τα εξής:

«Είναι τιμή μας που μπορούμε να ανοίξουμε ξανά το Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας για λατρεία στην 6η επέτειό του. Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων που πραγματοποιήσαμε εδώ με τον αείμνηστο Δάσκαλο Νετζίπ Φαζίλ, έδειχνε το Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας και έλεγε: "Η Αγία Σοφία θα ανοίξει, η Αγία Σοφία θα ανοίξει μια μέρα". Όχι μόνο το ανοίξαμε ξανά, αλλά μας δόθηκε και η τιμή να το επαναφέρουμε στον ισλαμικό κόσμο. Έχουμε εκπληρώσει τα εγκάρδια λόγια του Δασκάλου και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό»

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης στο τζαμί, λέγοντας: «Το Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του στον ισλαμικό κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, μας κάνει όλους πολύ χαρούμενους. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτή την ευτυχία. Αυτός ο τόπος λατρείας είναι ένα πολύ μοναδικό έργο, ένας μοναδικός τόπος λατρείας, τόσο στα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά όσο και στη θέση του στον κόσμο. Ως εκ τούτου, ως ηγέτης της Τουρκίας στον ισλαμικό κόσμο, είχαμε την τύχη να βιώσουμε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Στέλνουμε τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς, την αγάπη και τον σεβασμό μας σε ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο».

Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε τα εξής:

«Ειλικρινά, τα σχόλια ήταν εξαιρετικά θετικά. Λάβαμε ευχαριστήριες επιστολές και τηλεφωνήματα, και ιδιαίτερα η φιλοξενία και η τιμή που δείξαμε την ημέρα των εγκαινίων ευχαρίστησε τους καλεσμένους μας. Εξαιτίας αυτού, όλοι οι ηγέτες, ξεκινώντας από τον Ντόναλντ Τραμπ, χάρηκαν πραγματικά. Μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους μαζί μας με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, τόσο στο δείπνο όσο και μετά, ακόμη και με τους συζύγους τους, κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας που πραγματοποίησαν με τη σύζυγό μου. Ζήσαμε αυτή την ευτυχία δύο φορές και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Φυσικά, μετά από 20 χρόνια, η σύνοδος κορυφής της Κωνσταντινούπολης, ακολουθούμενη από αυτή την σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, ήταν και οι δύο πηγή μεγάλης ευτυχίας για εμάς. Αισθάνομαι ότι είναι καθήκον μου να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους μας μετά τη Σύνοδο Κορυφής Ηγετών του ΝΑΤΟ»

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