Στο μυαλό του Νόλαν: Όταν η Παγώνη γίνεται Ωραία Ελένη, ο ροζ πάνθηρας μπλε και η Ριάνα Σακελλαρίου

Με αφορμή τις αντιδράσεις για το casting της «Οδύσσειας», οι Έλληνες χρήστες δημιούργησαν δεκάδες σατιρικές αφίσες με τεχνητή νοημοσύνη, μετατρέποντας ιστορικά πρόσωπα και γνωσές ταινίες σε ξεκαρδιστικές χολιγουντιανές παραγωγές

Μίλτος Τσεκούρας

Στο μυαλό του Νόλαν: Όταν η Παγώνη γίνεται Ωραία Ελένη, ο ροζ πάνθηρας μπλε και η Ριάνα Σακελλαρίου
WHAT THE FACT
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  • Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media.
  • Έλληνες χρήστες δημιούργησαν σατιρικές αφίσες με τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάζουν εναλλακτικές χολιγουντιανές εκδοχές γνωστών ταινιών και ιστορικών προσώπων.
  • Στις σατιρικές αφίσες ξεχωρίζουν εκδοχές όπου η Ματίνα Παγώνη παίζει την Ωραία Ελένη και η Ριάνα υποδύεται τη Ρίτα Σακελλαρίου.
  • Οι δημιουργίες περιλαμβάνουν επίσης χιουμοριστικές αντιστροφές όπως ο ροζ Πάνθηρας να γίνεται μπλε και οι δίδυμοι Πύργοι να μετατρέπονται στον πύργο του Άιφελ.
  • Οι αφίσες αποτελούν ένα νέο κύμα memes που συνδυάζει την επικαιρότητα, την τεχνητή νοημοσύνη και το ελληνικό χιούμορ.
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Η πολυσυζητημένη κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν μπορεί να έχει ήδη κατακτήσει το παγκόσμιο box office, ωστόσο ένα από τα θέματα που εξακολουθούν να μονοπωλούν τη συζήτηση είναι η επιλογή της βραβευμένης με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης.

Η απόφαση δίχασε το κοινό, πυροδότησε αμέτρητες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άφησε ασυγκίνητους τους Έλληνες χρήστες.

Με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, δεκάδες σατιρικές αφίσες άρχισαν να κατακλύζουν τα social media, παρουσιάζοντας ευφάνταστες «εναλλακτικές» εκδοχές γνωστών ταινιών, ιστορικών προσώπων και ηρώων της ελληνικής μυθολογίας.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα νέο κύμα memes που συνδύασε την επικαιρότητα, την τεχνητή νοημοσύνη και το χαρακτηριστικό ελληνικό χιούμορ.

Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το casting της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, γνωστές ταινίες και ιστορικές προσωπικότητες απέκτησαν... εναλλακτικές χολιγουντιανές εκδοχές, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την τιμητική της έχει η «Ωραία Ελένη» για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της οποίας «ερίζουν» η Ελένη Ράντου, η Ματίνα Παγώνη και η Γεωργία Βασιλειάδου. Ξεχωριστή θέση για τις βιογραφίες των Μίκη Θεοδωράκη, Στράτου Διονυσίου και Γιώργου Ζαμπέτα, ενώ κόντρα ρόλοι υπάρχουν για τον Νοτιοκορεάτη Πελέ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στο... μυαλό του Νόλαν η Ριάνα θα αναλάμβανε τον ρόλο της Ρίτας Σακελλαρίου, οι δίδυμοι Πύργοι θα ήταν ο πύργος του Άιφελ και φυσικά ο ροζ Πάνθηρας θα ήταν μπλε.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ως Μιγιάγκι στο Καράτε Κιντ του Νόλαν καιο Πέδρο Αλμοδόβαρ στο ρόλο του Βασίλη Τερλέγκα να παίρνει τις στροφές.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις δεκάδες σατιρικές αφίσες που δημιούργησαν Έλληνες χρήστες με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

ΖΑΜΠΕΤΑΣ-ΝΟΛΑΝ
διονυσιου-νολαν
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΝΟΛΑΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ-ΝΟΛΑΝ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΝΟΛΑΝ
Screenshot
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ-ΝΟΛΑΝ
ΕΛΕΝΗ-ΝΟΛΑΝ
ΠΕΛΕ-ΝΟΛΑΝ
ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ-ΝΟΛΑΝ
ΚΙΜ-ΝΟΛΑΝ
ΜΑΝΤΕΛΑ-ΝΟΛΑΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ-ΝΟΛΑΝ
ΠΑΡΙΟΣ-ΝΟΛΑΝ
ΕΛΕΝΗ-ΝΟΛΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ-ΝΟΛΑΝ
ΕΛΕΝΗ-ΝΟΛΑΝ
ΡΟΖ-ΠΑΝΘΗΡΑΣ-ΝΟΛΑΝ
ΑΙΦΕΛ-ΝΟΛΑΝ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ-ΝΟΛΑΝ
ΑΛΛΑΝΤΙΝ-ΝΟΛΑΝ
ΚΑΡΑΤΕ-ΚΙΝΤ-ΝΟΛΑΝ
ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ-ΝΟΛΑΝ
karvelas.png

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