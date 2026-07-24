Πυρκαγιά σε φαρμακείο στον Εύοσμο - Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου για φωτιά που ξέσπασε σε φαρμακείο, στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, επί της οδού Ελευθερίας.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για πυρκαγιά μικρής έκτασης.

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