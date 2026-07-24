Αλέξης Σταμάτης: Στη Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» στον συγγραφέα

Snapshot Η τελετή αποχαιρετισμού του Αλέξη Σταμάτη πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Στην τελετή συμμετείχαν η οικογένειά του, η σύζυγός του, συγγενείς, φίλοι, ηθοποιοί και συνεργάτες από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Στεφάνια απέστειλαν το Διοικητικό Συμβούλιο και η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, Αργυρώ Χιώτη.

Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν σημαντική λογοτεχνική μορφή της σύγχρονης Ελλάδας με πολυάριθμο έργο σε μυθιστορήματα, ποίηση, θέατρο και σενάρια.

Πολλά από τα βιβλία του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό. Snapshot powered by AI

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου η τελετή αποχαιρετισμού του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Υπό τους ήχους κλασικής μουσικής που συνόδευαν την τελετή στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου, η σύζυγός του Εύα Σιμάτου, η μητέρα του Μπέτυ Αρβανίτη και ο πατέρας του Κώστας Σταμάτης είπαν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο συγγραφέα.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι ηθοποιοί Λένα Παπαληγούρα, Άλκης Παναγιωτίδης και Σταμάτης Γαρδέλης, καθώς και δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του. Στεφάνια απέστειλαν το Διοικητικό Συμβούλιο και η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, Αργυρώ Χιώτη.

Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές της σύγχρονης Ελλάδας. Συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος, άφησε πίσω του ένα πλούσιο έργο, με δεκάδες μυθιστορήματα, έξι ποιητικές συλλογές και θεατρικά έργα, ενώ πολλά από τα βιβλία του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό.

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