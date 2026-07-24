TikTok: Προειδοποιεί με υψηλά πρόστιμα η ΕΕ για τα ελλιπή μέτρα προστασίας των ανηλίκων

Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η εφαρμογή δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα προστασίας ανηλίκων

Ελένη Ευστρατίου

TikTok: Προειδοποιεί με υψηλά πρόστιμα η ΕΕ για τα ελλιπή μέτρα προστασίας των ανηλίκων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί το TikTok για ανεπαρκή προστασία των ανηλίκων, ειδικά λόγω της δυνατότητας να κάνουν τους λογαριασμούς τους δημόσιους.
  • Το TikTok υποστηρίζει ότι εφαρμόζει πάνω από 50 μέτρα απορρήτου και απαγορεύει ορισμένες λειτουργίες στους ανηλίκους, όπως τα άμεσα μηνύματα.
  • Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι ρυθμίσεις του TikTok δεν συμμορφώνονται με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και καλεί την πλατφόρμα να τις τροποποιήσει.
  • Εάν το TikTok δεν συμμορφωθεί, κινδυνεύει με πρόστιμο έως 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών του.
  • Η ΕΕ σχεδιάζει προτάσεις για σταδιακή πρόσβαση των παιδιών σε διαδικτυακές πλατφόρμες, με στόχο την προστασία της φυσικής και πνευματικής τους υγείας, που θα παρουσιαστούν μετά το καλοκαίρι.
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Με τον κίνδυνο επιβολής υψηλού προστίμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιμέτωπη η πλατφόρμα TikTok, καθώς κατηγορείται ότι δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τους ανήλικους χρήστες.

Όπως ισχυρίζεται η Επιτροπή, η εφαρμογή δεν προστατεύει επαρκώς τους ανηλίκους, των οποίων οι λογαριασμοί μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα «δημόσιοι», απλώς επιλέγοντας μία ρύθμιση. Αυτό τους καθιστά ευάλωτους σε επαφές που δεν έχουν ζητήσει και δημιουργεί κινδύνους για ανθρώπους που έχουν κακές προθέσεις και χρησιμοποιούν το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Τι ισχυρίζεται η εταιρεία

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι οι λογαριασμοί ανηλίκων στο TikTok διαθέτουν περισσότερα από 50 μέτρα απορρήτου και ασφάλειας διαμορφωμένα με προεπιλογή, σύμφωνα με απόψεις ειδικών, από τη δημιουργία τους». Πρόσθεσε επίσης ότι η εφαρμογή απαγορεύει ορισμένες λειτουργίες στους ανήλικους, όπως τα άμεσα μηνύματα.

«Μοιραζόμαστε τον στόχο της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη στέρεη διαδικασία βελτιώσεών μας», πρόσθεσε η εταιρία, που διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει να εργάζεται με «εποικοδομητικό» τρόπο με την Επιτροπή.

tiktok

Πώς λειτουργούν οι ρυθμίσεις προστασίας ανηλίκων

Το TikTok, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο ByteDance, έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικές ρυθμίσεις για τους ανηλίκους 13-17 ετών, για να τους προστατεύσει από κακόβουλους χρήστες του διαδικτύου. Με προεπιλογή, οι λογαριασμοί τους διαμορφώνονται σε «ιδιωτική» λειτουργία, το πιο προστατευτικό καθεστώς, με πιο πλήρεις λειτουργίες να είναι προσβάσιμες για τους ηλικίας 16 ετών και άνω.

Όμως οι ανήλικοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να μετατρέψουν τους λογαριασμούς τους σε «δημόσια» λειτουργία, υπογραμμίζουν οι Βρυξέλλες, επιτρέποντας σε αυτήν την περίπτωση σε οποιονδήποτε να δει τις δημοσιεύσεις τους.

Οι ενστάσεις της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η κατηγορία «ακόλουθοι» (followers) μπορούν να επιτρέψουν στους ανήλικους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς και φωτογραφίες που κανονικά θα έπρεπε να είναι ιδιωτικοί. Καταστάσεις που αντίκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), προειδοποιούν οι Βρυξέλλες, που ερευνούν την τήρηση αυτών των κανόνων από το TikTok από τον Φεβρουάριο 2024.

«Βάσει του DSA, οι πλατφόρμες που είναι προσβάσιμες στους ανήλικούς πρέπει να εγγυώνται ένα αυξημένο επίπεδο απορρήτου και ασφάλειας», υπενθυμίζει η Επιτροπή.

Κίνδυνος υψηλού προστίμου

Η Επιτροπή προσθέτει ότι κατέληξε στο «προκαταρκτικό» συμπέρασμα ότι «οι ρυθμίσεις των λογαριασμών TikTok δεν τηρούν αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί εκθέτουν σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό τους λογαριασμούς και τα περιεχόμενα των ανήλικων χρηστών». Οι Βρυξέλλες καλούν ως εκ τούτου το TikTok να τροποποιήσει τις παραμέτρους λογαριασμών του προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

Εάν δεν ικανοποιηθεί, η Επιτροπή μπορεί να του επιβάλει ενδεχομένως υψηλό πρόστιμο, που μπορεί να φθάνει έως το 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών του, όπως επιτρέπει ο DSA σε περίπτωση χαρακτηριστικής παραβίασης. Οι Βρυξέλλες είχαν ζητήσει στις αρχές του έτους από το TikTok να καταργήσει τη διεπαφή λειτουργιών του που εκτιμάται πως είναι πολύ «εθιστικές» στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε το 2024.

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Πρόκειται για μηχανισμούς που «θα μπορούσαν να βλάψουν τη φυσική και πνευματική ευεξία» των χρηστών, κυρίως των ανηλίκων, παρακινώντας τους να «σκρολάρου» περιεχόμενα και να συμβουλεύονται τα τηλέφωνά τους με «καθηλωτικό» τρόπο ακόμη και τη νύχτα. Αυτό περιλαμβάνει την αδιάκοπη κύλιση περιεχομένων ("scrolling"), την αυτόματη ανάγνωση βίντεο, και τις ενημερώσεις «push».

Οι ενέργειες αυτές εγγράφοντα σε μια ευρύτερη επίθεση της Ευρώπης για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ προβλέπει να θεσπίσει «προοδευτική και σταδιακή» πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων στις διαδικτυακές πλατφόρμες, προκειμένου να προστατεύσει τη φυσική και πνευματική τους υγεία, όπως συνέστησαν αυτόν τον μήνα Ευρωπαίοι ειδικοί.

Η Επιτροπή δεσμεύθηκε να παρουσιάσει τις προτάσεις για το θέμα αυτό «μετά το καλοκαίρι».

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