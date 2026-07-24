ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δίκη ο «Φραπές» για το «δικαίωμα της σιωπής»

Snapshot Ο Γιώργος Ξυλούρης παραπέμπεται σε δίκη για ψευδή κατάθεση στις 16 Φεβρουαρίου 2027 από το ΙΒ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Η παραπομπή προέκυψε μετά την ολοκλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης και την αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων από την Εξεταστική Επιτροπή.

Η κατηγορία αφορά τη στάση του κατηγορουμένου που επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ο Ξυλούρης έχει ήδη παραπεμφθεί για απείθεια λόγω άρνησης εμφάνισης στην πρώτη κλήση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η εκδίκαση της υπόθεσης απείθειας έχει αναβληθεί και προγραμματίζεται για το προσεχές φθινόπωρο. Snapshot powered by AI

Νέα δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», καθώς παραπέμπεται να δικαστεί στις 16 Φεβρουαρίου 2027 από το ΙΒ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης.

Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησαν οι εισαγγελικές αρχές, έπειτα από τη διαβίβαση των πρακτικών και των σχετικών στοιχείων της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε η στάση που τήρησε ο κατηγορούμενος κατά την κατάθεσή του στην Επιτροπή, όταν επέλεξε να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής. Μετά την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης και στην παραπομπή του σε δίκη.

Πρόκειται για τη δεύτερη ποινική διαδικασία που εκκρεμεί σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη. Ήδη έχει παραπεμφθεί να δικαστεί και για απείθεια, κατηγορία που αφορά την άρνησή του να εμφανιστεί κατά την πρώτη κλήση της Εξεταστικής Επιτροπής. Η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει αναβληθεί και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το προσεχές φθινόπωρο.

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