ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο τέσσερις βουλευτές της ΝΔ - Τον Οκτώβριο ξεκινούν οι πρώτες δίκες

Snapshot Τον Οκτώβριο ξεκινούν οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με νέα διάταξη για ταχεία εκδίκαση.

Η Κατερίνα Παπακώστα δικάζεται στις 2 Οκτωβρίου από το Γ’ Μονομελές Εφετείο λόγω της δικηγορικής της ιδιότητας.

Οι άλλες δίκες έχουν προγραμματιστεί για τις 27 και 30 Οκτωβρίου (Μπουκώρος, Σενετάκης) και τις 12 Νοεμβρίου (Σκρέκας).

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ηθική αυτουργία σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Παπακώστα κατηγορείται και για ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Snapshot powered by AI

Το φθινόπωρο περνά η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο επόμενο δικαστικό της στάδιο, με τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν παραπεμφθεί να οδηγούνται σε ισάριθμες δίκες. Πρόκειται, μάλιστα, για τις πρώτες υποθέσεις πολιτικών προσώπων που προσδιορίζονται προς εκδίκαση με βάση τη νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την ταχεία εκδίκαση σχετικών υποθέσεων.

Η αρχή θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου με τη δίκη της Κατερίνας Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το Γ’ Μονομελές Εφετείο λόγω της ειδικής δωσιδικίας που απορρέει από τη δικηγορική της ιδιότητα.

Η Κατερίνα Παπακώστα

Στις 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκώρου.

Ο Χρήστος Μπουκώρος

Στις 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη.

Ο Μάξιμος Σενετάκης

Ο κύκλος των δικών θα ολοκληρωθεί στις 12 Νοεμβρίου με την εκδίκαση της υπόθεσης του Κώστα Σκρέκα.

Οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

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