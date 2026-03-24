Κωνσταντίνος Άργυρος: Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε κέντρο που θα εμφανιστεί στην Κύπρο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 24 Μαρτίου στις Αρχές στην Λευκωσία της Κύπρου καθώς εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός σε νυχτερινό κέντρο που είχε προγραμματισμένη εμφάνιση για απόψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Happy Day από την ισχυρή έκρηξη δημιουργήθηκε οστικό κύμα που θρυμμάτισε τη γυάλινη πρόσοψη του νυχτερινού κέντρου.

Στην κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης ανέφερε πως δεν είχε διαφορές με κανέναν, οπότε δεν υποψιάζεται κάποιον, ωστόσο οι έρευνες στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι αρχές εστιάζουν σε πιθανή επαγγελματική αντιζηλία λόγω της αποψινής εκδήλωσης, ενώ αποφασίστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός να πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του.