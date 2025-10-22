Χαλκιδική- Δυστύχημα στο λούνα παρκ: Αναβλήθηκε για το 2026 η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας

Η απόφαση για αναβολή προκάλεσε την αντίδραση του πατέρα του θύματος που ήταν μάρτυρας προς υποστήριξη της κατηγορίας

Newsbomb

Χαλκιδική- Δυστύχημα στο λούνα παρκ: Αναβλήθηκε για το 2026 η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναβλήθηκε για τις 16 Δεκεμβρίου του 2026 η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας Αναστασίας Χαλκιά και επτά ακόμη προσώπων, που παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με βασική κατηγορία την παράβαση καθήκοντος όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στη Χαλκιδική, όπου πέρσι τον Αύγουστο έχασε τη ζωή του ένας 18χρονος.

Η αναβολή δόθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν μία εκ των κατηγορουμένων κι ένας συνήγορος άλλου κατηγορούμενου, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του πατέρα του 18χρονου θύματος, Γιώργου Καμπαϊλή, που μέσα στη δικαστική αίθουσα και απευθυνόμενος προς το δικαστήριο είπε: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω […] όλοι αυτοί που υπερασπίζονται (τους κατηγορούμενους) θα έπρεπε να σκεφτούν ότι τα δικά τους παιδιά είναι σπίτι τους».

Απαντώντας στον πατέρα, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε: «Σεβόμαστε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν δικαιώματα σύμφωνα με τον νόμο. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τον πόνο σας. Κι εμείς παιδιά έχουμε και ξέρουμε τον πόνο. Σας συμπονούμε».

Ο κ. Καμπαϊλής, μάρτυρας προς υποστήριξη της κατηγορίας, σε δηλώσεις του αργότερα, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τίποτα ανεξιχνίαστο σε ό,τι αφορά την υπόθεση του γιου μου», ενώ ζήτησε τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου και για άλλα πρόσωπα.

Για ένα «τραγικό συμβάν» έκανε λόγο ο συνήγορος της κατηγορούμενης δημάρχου Αντώνης Κουδρόγλου, εκφράζοντας την ελπίδα, μέσω της δίκης να αντιληφθεί η οικογένεια του 18χρονου ποιοι ευθύνονται και ποιοι όχι για τον θάνατο του παιδιού.

Εκτός από την Αναστασία Χαλκιά στην ίδια δικογραφία βρίσκονται δύο πρώην αντιδήμαρχοι Κασσάνδρας (η πρώτη Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η δεύτερη αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την προβολή προστίμων), δύο υπάλληλοι του ίδιου δήμου (ανάμεσά τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Ανάλογα με την περίπτωση διώκονται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας και της απλής συνέργειας στη συγκεκριμένη πράξη. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο συγκεκριμένο ακροατήριο, λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

Στον πυρήνα της δικογραφίας βρίσκεται το μοιραίο παιχνίδι crazy dance που, σύμφωνα με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη, η οποία διεξήχθη μετά τον θάνατο του 18χρονου, αποτελούσε προϊόν ιδιοκατασκευής χωρίς αναφορά σε κατασκευαστή και προηγούμενη έγκριση σχεδιασμού.

Η δήμαρχος Κασσάνδρας, που τιμωρήθηκε πειθαρχικά με την ποινή της έκπτωσης (απόφαση κατά της οποίας προσέφυγε στο ΣτΕ), κατηγορείται ότι δεν επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, με δεδομένο ότι δεν είχε εκδοθεί καμία τεχνική άδεια για το συγκεκριμένο παιχνίδι όσον αφορά τη θερινή περίοδο 2024, ενώ η άδεια λειτουργίας της προηγούμενης χρονιάς (2023) εκδόθηκε χωρίς τεχνικό φάκελο από αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα ελέγχου. Ανάλογα με την ιδιότητα των υπολοίπων κατηγορουμένων, η δικογραφία τούς αποδίδει ευθύνες όσον αφορά τη λειτουργία και τους ελέγχους του crazy dance.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη -με τη βασική δικογραφία η οποία αφορά το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή της απλής συνέργεια στην πράξη αυτή- τέσσερα άτομα: ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ (που είναι προφυλακισμένος), η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού κι ένας μηχανολόγος- μηχανικός (μεταξύ των κατηγορουμένων για την παράβαση καθήκοντος των αιρετών).

Η συγκεκριμένη δίκη έχει προσδιοριστεί να γίνει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών τον επόμενο μήνα (20/11).

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεν αποκλείω να έχουμε 30άρια» - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

12:38ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η BEWISE υλοποίησε Dynamics 365 Business Central ERP για την Globalsat Romania

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα στην Αττική Οδό

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Eurostar: Με διώροφα «σούπερ-τρένα» τα ταξίδια μέσω Μάγχης - Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Καθηγήτρια μαθηματικών εξηγεί γιατί τα φρεάτια είναι πάντα και παντού στρογγυλά

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί και πυρκαγιά έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το drone «θαλάσσιο μωρό»... μεγάλωσε - Εμβέλεια χρήσης 1.500 χιλιομέτρων και φορτίο δύο τόνων - Βίντεο

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επικό τρολάρισμα σε Λαπόρτα για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός - «Ποιος έβαλε το χέρι του;»

12:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοσία δαπάνη στις 25 Οκτωβρίου από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σατανιστή ιερέα και άλλες έξι θρησκευτικές προσωπικότητες αγιοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για πιθανό νέο κόμμα: Ανόμοια πράγματα, που έχουν βάλει Τσίπρα, Σαμαρά κι εμένα

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε τον Στάθη Σχίζα η Τροχαία: «Καλά κάνουν και γράφουν», είπε στο Newsbomb – Πήρε και δωρεάν κράνος

11:50WHAT THE FACT

Ένα ψάρι με δόντια στο κεφάλι: Η ανακάλυψη που αλλάζει για πάντα τη θαλάσσια βιολογία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε καλή κατάσταση η υγεία της 25χρονης που κατάπιε κουταλάκι στη Σαντορίνη - Νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης κάνει επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

11:37WHAT THE FACT

Κατσαρίδες στο σπίτι σας; 3 τρόποι να απαλλαγείτε από αυτό το έντομο φυσικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: H κατάρα του «ματωμένου» διαμαντιού που ξέφυγε από τους κλέφτες - Από τα ορυχεία της Ινδίας στη Μαρία Αντουανέτα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

12:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοσία δαπάνη στις 25 Οκτωβρίου από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Έγραψε τον Στάθη Σχίζα η Τροχαία: «Καλά κάνουν και γράφουν», είπε στο Newsbomb – Πήρε και δωρεάν κράνος

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους: Μοιράζουν κράνη σε όποιον γράφουν για… παράβαση – Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για πιθανό νέο κόμμα: Ανόμοια πράγματα, που έχουν βάλει Τσίπρα, Σαμαρά κι εμένα

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Μανιφέστο κατά της ΑΙ από 800 προσωπικότητες: «Σταματήστε πριν εξαφανιστεί η ανθρωπότητα» - Χάρι-Μέγκαν, Νομπελίστες και γνωστοί ράπερ στους υπογράφοντες

12:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΚΕ: 20 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξε παρανόμως η εγκληματική οργάνωση - 37 συλλήψεις μέχρι στιγμής

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ