Γυναίκα κρέμεται από ουρανοξύστη: Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών - Δείτε το βίντεο

Τις αγωνιώδεις προσπάθειες ομάδας αστυνομικών να μεταπείσουν μία γυναίκα να μην πηδήξει από έναν ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης, κατέγραψε κάμερα σώματος

Τα πλάνα δείχνουν μία γυναίκα να κρέμεται από το περβάζι ενός πολυώροφου κτηρίου στο Μπρούκλιν, απειλώντας να αυτοκτονήσει, το μεσημέρι της περασμένη Πέμπτης.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν άμεσα, ανταποκρινόμενοι σε κλήση έκτακτης ανάγκης, βρήκαν μια γυναίκα να κλαίει στην άκρη του πανύψηλου ουρανοξύστη.

Το βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς στο σημείο να αναλαμβάνουν δράση, με έναν να συστήνεται και να παρακαλεί τη γυναίκα να μην πηδήξει.

«Νοιαζόμαστε για σένα. Δεν θέλουμε να σε δούμε να κάνεις κακό στον εαυτό σου, εντάξει;» λέει ένας αστυνομικός στη γυναίκα πριν κινηθεί αργά προς το μέρος της και ρωτήσει αν μπορεί να της κρατήσει το χέρι.

Λίγο αργότερα φτάνουν αστυνομικοί από τη Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης. Στήνουν ένα σύστημα ασφαλείας και, στη συνέχεια, τρεις από αυτούς σκαρφαλώνουν στο περβάζι όπου βρίσκεται η γυναίκα.

«Μπορούμε να καθίσουμε εδώ για 10 λεπτά. Μπορούμε να καθίσουμε εδώ για μισή ώρα. Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι είσαι ασφαλής», λέει ήρεμα ένας από τους αστυνομικούς στη γυναίκα – ενώ βρίσκεται περίπου 30 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Στη συνέχεια, ο ήρωας αστυνομικός κατεβαίνει στο περβάζι και αρπάζει το χέρι της γυναίκας. Όταν του λέει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη να φύγει, οι δυο τους κάθονται εκεί μαζί.

«Κοίτα πού βρισκόμαστε. Έχουμε την καλύτερη θέα στην πόλη», λέει ο αστυνομικός με χιούμορ.

Αμέσως μετά, η γυναίκα συνεργάζεται και με τη βοήθεια του πληρώματος των αστυνομικών φεύγει από το περβάζι και επιστρέφει στην ασφάλεια της ταράτσας.

Δείτε το βίντεο των ηρωικών προσπαθειών των αστυνομικών