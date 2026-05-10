Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Φρουροί της Επανάστασης: «Αναμένουμε διαταγή»

Σε κατάσταση απόλυτης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι αεροπορικές και πυραυλικές δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), του Ιράν, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις της ηγεσίας τους. Ο στρατηγός Σαρντάρ Μουσαβί, μιλώντας στο κρατικό δίκτυο IRIB, επιβεβαίωσε πως οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Τεχεράνης έχουν ήδη εστιάσει σε συγκεκριμένους αμερικανικούς στόχους εντός της περιοχής, καθώς και σε εχθρικά σκάφη που πλέουν στα γύρω ύδατα. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις δηλώνουν πως το μόνο που απομένει για την εξαπόλυση των πληγμάτων είναι η λήψη της σχετικής εντολής από την ανώτατη διοίκηση.

Κλιμάκωση στην περιοχή

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στις πρόσφατες στρατιωτικές δραστηριότητες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, οι οποίες θεωρούνται από το Ιράν ως άμεση απειλή για την εθνική του κυριαρχία. Ενώ οι αναφορές για στοχοποίηση αμερικανικών πλοίων δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά η δημόσια παραδοχή ότι τα οπλικά συστήματα είναι «κλειδωμένα» και περιμένουν διαταγή για πυρ ανεβάζει το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης σε επικίνδυνα επίπεδα. Την ίδια ώρα, πηγές από το IRGC τονίζουν πως οι δυνατότητες των drones τους έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά, επιτρέποντας πλήγματα ακριβείας σε μεγάλες αποστάσεις.

Η στρατηγική του IRGC

Όπως ανακοινώθηκε από την Τεχεράνη, η επιφυλακή των μονάδων της Aerospace Force του IRGC εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αμυντικής θωράκισης. Οι δηλώσεις του Μουσαβί έρχονται σε μια στιγμή που οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάζονται, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή για την προστασία των εμπορικών οδών. Παρόλα αυτά, η ιρανική πλευρά επιμένει πως οποιαδήποτε κίνηση θεωρηθεί επιθετική θα αντιμετωπιστεί με άμεση χρήση των πυραυλικών της συστοιχιών, οι οποίες παραμένουν επανδρωμένες και έτοιμες για δράση ανά πάσα στιγμή.

