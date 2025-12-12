Λένα Δροσάκη: «Όταν πήγα 40 συνέβη η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου, έπεσαν πάρα πολλά»

Για την άγνωστη περιπέτεια με την υγεία της και την μεγάλη αλλαγή στη ζωή της όταν μπήκε στα 40 μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ η Λένα Δροσάκη.

«Όταν ήμουν 29, έπαθα ένα σοκ. Εκεί έπαθα το πρώτο μου σοκ, η αλήθεια είναι και δεν ξέρω γιατί. Όταν πήγα 40, έκανα ένα τεράστιο πάρτι διότι ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου. Μόλις είχα χωρίσει, μόλις είχε βγει η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου, είχα ένα παιδί και συνειδητοποίησα ότι από δω και πέρα η ζωή μου θα είναι κάτι άλλο», συμπλήρωσε η Λένα Δροσάκη.

«Το κάτι άλλο είναι η συνειδητοποίηση του τι θέλω εγώ. Τι έχω ανάγκη εγώ, τι χρειάζομαι εγώ, χωρίς να είναι τεράστιο το εγώ. Οπότε άρχισε η Λένα να υπάρχει ως προτεραιότητα, ως αναγνώριση των αναγκών της που πλέον άρχισαν να μπαίνουν σε εφαρμογή», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Όταν ήρθε η κατραπακιά και το εμείς… bye bye, χρειάζεται να ξαναναγνωρίσω ποια είναι η Λένα με ένα παιδί και μετά από όλα αυτά που είχε περάσει. Ξεκίνησα από την αρχή να το χτίζω, τουβλάκι τουβλάκι, χωρίς υπερβολή. Το λέω αλήθεια διότι πέρασα θέματα υγείας, μόλις είχα γεννήσει, μόλις παντρεύτηκα… χώρισα, είχα μπει σε ένα καινούργιο σπίτι και η μαμά μου κινδύνευε και είχε θέματα υγείας. Έπεσαν πάρα πολλά» κατέληξε η Λένα Δροσάκη.

