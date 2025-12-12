Λένα Δροσάκη: «Όταν πήγα 40 συνέβη η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου, έπεσαν πάρα πολλά»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για τη σχέση της με τον χρόνο, την περιπέτεια με την υγεία της και τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή της 

Newsbomb

Λένα Δροσάκη: «Όταν πήγα 40 συνέβη η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου, έπεσαν πάρα πολλά»
Glomex
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την άγνωστη περιπέτεια με την υγεία της και την μεγάλη αλλαγή στη ζωή της όταν μπήκε στα 40 μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ η Λένα Δροσάκη.

«Όταν ήμουν 29, έπαθα ένα σοκ. Εκεί έπαθα το πρώτο μου σοκ, η αλήθεια είναι και δεν ξέρω γιατί. Όταν πήγα 40, έκανα ένα τεράστιο πάρτι διότι ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου. Μόλις είχα χωρίσει, μόλις είχε βγει η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου, είχα ένα παιδί και συνειδητοποίησα ότι από δω και πέρα η ζωή μου θα είναι κάτι άλλο», συμπλήρωσε η Λένα Δροσάκη.

«Το κάτι άλλο είναι η συνειδητοποίηση του τι θέλω εγώ. Τι έχω ανάγκη εγώ, τι χρειάζομαι εγώ, χωρίς να είναι τεράστιο το εγώ. Οπότε άρχισε η Λένα να υπάρχει ως προτεραιότητα, ως αναγνώριση των αναγκών της που πλέον άρχισαν να μπαίνουν σε εφαρμογή», πρόσθεσε η ηθοποιός.

«Όταν ήρθε η κατραπακιά και το εμείς… bye bye, χρειάζεται να ξαναναγνωρίσω ποια είναι η Λένα με ένα παιδί και μετά από όλα αυτά που είχε περάσει. Ξεκίνησα από την αρχή να το χτίζω, τουβλάκι τουβλάκι, χωρίς υπερβολή. Το λέω αλήθεια διότι πέρασα θέματα υγείας, μόλις είχα γεννήσει, μόλις παντρεύτηκα… χώρισα, είχα μπει σε ένα καινούργιο σπίτι και η μαμά μου κινδύνευε και είχε θέματα υγείας. Έπεσαν πάρα πολλά» κατέληξε η Λένα Δροσάκη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 12/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατομμύρια ευρώ

21:03NEWSBOMB

Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

20:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καμπάνες για κλοπή σε καφετέρια στον Βόλο - Καταδικάστηκαν 22χρονος και ο 19χρονος συνεργός του

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο, Ιταλία, Μάλτα και Βουλγαρία αντιτίθενται για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

20:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ ο Μο Σαλάχ

20:11LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Η λαμπερή εμφάνιση σε χριστουγεννιάτικο πάρτι με vintage φόρεμα Gucci - Το ντεκολτέ που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τη Δευτέρα η δικογραφία σε βάρος του - Δεν καταθέτει το δίπλωμα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Απρόοπτο σε ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω… κλειστού μικροφώνου – «Είστε στο mute»

19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε νικήσει»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Ολγκίν για το Κυπριακό μετά την τριμερή στη Λευκωσία

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει τη «Σχολή Γονέων» για μαθητές Δημοτικού

19:46LIFESTYLE

Λένα Δροσάκη: «Όταν πήγα 40 συνέβη η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μου, έπεσαν πάρα πολλά»

19:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για τα 13 νέα Πειραματικά Σχολεία: Ενισχύουν τον θεσμό της καινοτομίας στην εκπαίδευση

19:34ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Διπλός σεισμός στην Πάφο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Άνισος ανταγωνισμός από την Ασία για το ελληνικό εμπόριο

19:27WHAT THE FACT

Καφές: Οι κρυφοί κίνδυνοι όταν χρησιμοποιείται ως βοήθημα για την πέψη

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι «της κουμπάρας ή της κουμπαριάς ή του κουμπάρου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 12/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατομμύρια ευρώ

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο, Ιταλία, Μάλτα και Βουλγαρία αντιτίθενται για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τον κουμπάρο Ανδρουλάκη στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή που το 2016 είχε βρει €200 εκατ. στον λογαριασμό του!

15:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Ελ Κααμπί πήρε την απόφαση και φεύγει από τον Ολυμπιακό»

19:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τα Χριστούγεννα - «Τίποτα δεν έχει "κλειδώσει" ακόμα»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Τη Δευτέρα η δικογραφία σε βάρος του - Δεν καταθέτει το δίπλωμα

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κυνηγά στους διαδρόμους της Βουλής τον «φραπέ», αφού την απείλησε να της «στρίψει το λαρύγγι» - Δείτε βίντεο

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ