Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει στην τηλεόραση

Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της χρυσής εποχής της τηλεόρασης και ανήκει στη μικρή εκείνη λίστα με τις παρουσιάστριες πρώτης γραμμής, που μπορεί να απογειώσει ό,τι κι αν της ανατεθεί. Η Μαρία Μπακοδήμου, έπειτα από ένα μικρό break από τη μικρή οθόνη, επιστρέφει και θα συζητηθεί.

Όπως είχαμε αναφέρει σε παλαιότερο ρεπορτάζ, η παρουσιάστρια βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις με το OPEΝ για το θρυλικό τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος». Η συμφωνία κλείδωσε και η ανακοίνωση έγινε μέσα από την εκπομπή του σταθμού «Ώρα για ψυχαγωγία».

«Η Μαρία Μπακοδήμου έρχεται στην οικογένεια του OPEN, θα είναι μαζί μας παρουσιάζοντας το εμβληματικό τηλεπαιχνίδι “Ο πιο αδύναμος κρίκος”. Είναι επίσημο, δεν έχουμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, δηλαδή πότε ξεκινάει και τι ώρα θα προβάλλεται. Είναι μεγάλη μας χαρά. Την εκτιμώ ιδιαιτέρως τη Μαρία Μπακοδήμου και θα έχει ένα μοναδικό στίγμα σε ένα παιχνίδι εμβληματικό», είπε ο Θανάσης Πάτρας.

