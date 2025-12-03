Η θρυλική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στο καθημερινό πρόγραμμα

Έκανε το κοντέρ της τηλεθέασης να «χτυπήσει» κόκκινο και στην πρώτη προβολή και στις επαναλήψεις. Η θρυλική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», που αποτέλεσε επί σειρά ετών την καθημερινή μεσημεριανή παρέα του κοινού του ΑΝΤ1, φέτος προβάλλεται μόνο τα ΣΚ.

Ωστόσο, με ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε ότι η κωμωδία έρχεται από σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, καθημερινά στις 18.00 στο ΜΑΚ TV.

Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, δύο από τους πιο αγαπημένους ήρωες της μικρής οθόνης, έρχονται για να γεμίσουν τα απογεύματά μας με αστείρευτο χιούμορ και άφθονο γέλιο.

Όταν ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός γνώρισε την Ελένη Βλαχάκη ένας ακήρυχτος πόλεμος ξεκίνησε ανάμεσά τους και μία από τις πιο αγαπημένες και δημοφιλείς κωμικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης μπήκε στη ζωή μας. Ο καθένας από τους ήρωες θεωρεί ότι έχει κληρονομήσει ένα παλιό αρχοντικό σπίτι, αλλά κανείς από τους δύο δεν μπορεί να αποδείξει καθαρά τους ισχυρισμούς του. Έτσι, καταφεύγουν στην δικαιοσύνη για να λύσουν τη διαφορά τους, ενώ παράλληλα αποφασίζουν να συγκατοικήσουν μέχρι να αποφασιστεί επίσημα σε ποιόν ανήκει το σπίτι.