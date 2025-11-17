Ελένη Τσολάκη: Η τρυφερή ανάρτηση με την κόρη της - «Φέτος το δέντρο μας δεν χρειάζεται αστέρι»

Οι Έλληνες celebrities φαίνεται πως μπήκαν φέτος πολύ νωρίς σε χριστουγεννιάτικη διάθεση, γεμίζοντας τα social media με στιγμιότυπα από τα στολισμένα τους σπίτια.

Ανάμεσά τους και η Ελένη Τσολάκη, η οποία στόλισε για πρώτη φορά το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με την 8 μηνών κόρη της, ανυπομονώντας για τις γιορτές που έρχονται. Η παρουσιάστρια έγινε μητέρα πριν από οχτώ μήνες και αυτό κάνει τις φετινές γιορτές ακόμη πιο ξεχωριστές, καθώς θα αλλάξουν για πρώτη φορά χρονιά μαζί.

Το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, η Ελένη Τσολάκη δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram, όπου ποζάρει κρατώντας στην αγκαλιά την κόρη της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού.

«Φέτος το δέντρο μας δεν χρειάζεται αστέρι! Το κρατάω στην αγκαλιά μου. Μόνο ευγνωμοσύνη. Καλά μας Χριστούγεννα!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.