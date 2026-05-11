Μητσοτάκης: Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις αγροτικές ενισχύσεις

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση επιζωοτιών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων, με αναλυτική ενημέρωση να αναμένεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΑΔΕ.

Σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, παρατηρήθηκε μικρός αριθμός κρουσμάτων τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, με έμφαση στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και τη συνεργασία με Αστυνομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, εξετάστηκαν τα μέτρα στήριξης προς κτηνοτρόφους και τυροκόμους, καθώς και η ανάγκη συνέχισης των μέτρων βιοασφάλειας και της επιτήρησης της νόσου στο πεδίο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ αυτών ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το μεσημέρι σε σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για το ζήτημα αυτό θα γίνει αναλυτική ενημέρωση αύριο Τρίτη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ.

Ως προς την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σημειώθηκε πως τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων, όμως επισημάνθηκε ότι είναι απαραίτητη η πιστή και συνεχής εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να αποτραπεί τυχόν ανατροπή της θετικής πορείας προς την εκρίζωση της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε πως η στενή συνεργασία με την Αστυνομία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παράνομων μεταφορών ζώων.

Σε ό,τι αφορά τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους αλλά και τους τυροκόμους του νησιού, τόσο με τη μορφή άμεσων ενισχύσεων και αποζημιώσων όσο και με τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας και η επιτήρηση στο πεδίο, με ενδελεχή χαρτογράφηση της διασποράς της νόσου.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, οι Υφυπουργοί Γιάννης Ανδριανός και Θανάσης Καββαδάς, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμων (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς.

Διαβάστε επίσης