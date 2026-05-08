Κρήτη: Η ΑΑΔΕ στέλνει ειδοποιητήρια και ζητά από αγρότες επιστροφές από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Snapshot Η ΑΑΔΕ ζητά από αγρότες στην Κρήτη να επιστρέψουν επιδοτήσεις του 2023 και να πληρώσουν πρόστιμα, βασιζόμενη σε ελέγχους μη συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι αγρότες εκφράζουν αγανάκτηση λόγω ασαφών και γενικών ειδοποιητηρίων που δεν αναφέρουν συγκεκριμένα χωράφια ή λεπτομέρειες.

Οι παραγωγοί έχουν περιθώριο μέχρι τις 25 Μαΐου για να υποβάλουν ένσταση κατά των απαιτήσεων επιστροφής.

Μικροποσά επιστροφών οδηγούν ορισμένους αγρότες να αποφεύγουν την ένσταση για να μην μπαίνουν σε εκτεταμένους ελέγχους και καθυστερήσεις νέων πληρωμών.

Οι επιστροφές βασίζονται σε διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους που διενήργησε η ΑΑΔΕ.

Αγανάκτηση προκαλούν τα ειδοποιητήρια που λαμβάνουν παραγωγοί στην Κρήτη με τα οποία καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που τους καταβλήθηκαν από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ και να πληρώσουν πρόστιμα στην ΑΑΔΕ.

Τα μηνύματα άρχισαν να φτάνουν μαζικά με τους αγρότες να διαπιστώνουν ότι καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που αφορούν στις ενισχύσεις του 2023. Η διαδικασία αυτή αμφισβητείται έντονα από τους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι κάνουν λόγο για ασάφειες και έλλειψη εξατομικευμένων στοιχείων.

Παραγωγοί που μίλησαν στο Cretalive, τονίζουν ότι συχνά δεν αναφέρεται ούτε καν σε ποιο χωράφι παρουσιάζεται το πρόβλημα και υπάρχει αρκετός θυμός αφού τα ειδοποιητήρια τους ενημερώνουν, γενικά και αόριστα όπως λένε, για πρόστιμα και επιστροφές χρημάτων. Έτσι, μέχρι να ξεκαθαρίσουν την υπόθεσή τους στον μελετητή που συνέταξε την αρχική δήλωση ΟΣΔΕ, η αγωνία τους χτυπάει κόκκινο.

Στιγμιότυπο από χωράφι - Αρχείου Eurokinissi

Σύμφωνα, πάντως, με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ειδοποιήσεις, οι απαιτήσεις επιστροφής βασίζονται σε διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους, μέσω των οποίων διαπιστώθηκε, σύμφωνα πάντα με την ΑΑΔΕ, η μη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στο μήνυμα που λαμβάνουν οι παραγωγοί αναφέρεται: «Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων για τις αγροτικές ενισχύσεις έτους ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2023 (ΕΑΕ 2023), διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση σας με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης».

Το χρονικό περιθώριο που δίνεται στους αγρότες να υποβάλουν ένσταση είναι αρκετά περιορισμένο αφού λήγει στις 25 Μαΐου. Υπάρχει, βέβαια, και η κατηγορία εκείνων που καλούνται να πληρώσουν μικροποσά και εξετάζουν να μην καταθέσουν ένσταση καθώς τότε θα μπουν σε καθεστώς ελέγχου από την ΑΑΔΕ και υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσουν νέες πληρωμές επιδοτήσεων.

