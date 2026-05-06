ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο 58 πρόσωπα για παράνομες επιδοτήσεις

Ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση των παράνομων ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών

Άγγελος Βουράκης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο 58 πρόσωπα για παράνομες επιδοτήσεις

Unsplash

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σκηνικό οργανωμένης στρέβλωσης του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων περιγράφηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, όπου ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση των παράνομων ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκτάσεις που εμφανίζονταν ως βοσκότοποι χωρίς να χρησιμοποιούνται ποτέ για βόσκηση, ελαιόδεντρα καταγεγραμμένα σε ορεινά σημεία όπου δεν μπορούν καν να επιβιώσουν και χιλιάδες αμυγδαλιές που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, υπήρχαν μόνο στα χαρτιά, συνθέτουν την εικόνα μιας πολυετούς «βιομηχανίας» επιδοτήσεων. Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκονται 58 κατηγορούμενοι, ενώ οι μαρτυρίες κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανές παραλείψεις ή ανοχή ελεγκτικών μηχανισμών.

Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε δόλος αλλά πλάνη ως προς τη νομιμότητα των δηλώσεων. «Το γεγονός ότι κάποιοι εισέπραξαν χρήματα χωρίς δικαίωμα δεν σημαίνει ότι είχαν πρόθεση εξαπάτησης», ανέφερε συνήγορος που εκπροσωπεί 31 κατηγορούμενους. Παράλληλα, υπερασπιστές εκμισθωτών των επίμαχων εκτάσεων σημείωσαν ότι η σχετική δικογραφία έχει διαχωριστεί και δεν γνωρίζουν την εξέλιξή της.

Κομβική ήταν η κατάθεση του προέδρου αγροτικού συνεταιρισμού της Καστοριάς και κτηνοτρόφου, ο οποίος είχε προχωρήσει στην αρχική καταγγελία της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, το 2020 ζήτησε ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλωμένες καλλιέργειες στην περιοχή και πληροφορήθηκε ότι είχαν καταγραφεί 64.000 στρέμματα βοσκοτόπων, 22.000 ελαιόδεντρα και 17.000 αμυγδαλιές.

«Στην Καστοριά δεν ευδοκιμούν ελιές, ούτε υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις. Είμαι κτηνοτρόφος πέμπτης γενιάς και γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή. Δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες άνω των 100 στρεμμάτων», κατέθεσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο περνούσαν οι δηλώσεις και οι έλεγχοι.

Ο μάρτυρας εξήγησε στο δικαστήριο και το καθεστώς της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», μέσω της οποίας αποδίδονταν βοσκότοποι για τη χορήγηση επιδοτήσεων ανεξάρτητα από το αν τα ζώα έβοσκαν πράγματι στις συγκεκριμένες εκτάσεις. «Δηλώνονταν εκτάσεις για να δίνονται δικαιώματα επιδότησης. Τα ζώα δεν ήταν απαραίτητο να βρίσκονται εκεί», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όταν ενημέρωσε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ασυνήθιστες δηλώσεις, αρχικά αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία. Ωστόσο, όπως είπε, λίγους μήνες αργότερα του επιβεβαιώθηκε ότι οι καταγγελίες του είχαν βάση, γεγονός που τον οδήγησε να προσφύγει στην Εισαγγελία Καστοριάς.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι γίνονταν κανονικά στους πραγματικούς κτηνοτρόφους, διερωτώμενος πώς εγκρίνονταν δηλώσεις για τεράστιες εκτάσεις που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βοσκότοποι. «Αν περνούσαν τέτοιες δηλώσεις από επιτόπιους ελέγχους, τότε κάποιοι γνώριζαν τι συνέβαινε», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι αναφορές του στην κατανομή των επιδοτήσεων. Όπως είπε, εξαιτίας των μαζικών δηλώσεων, τα ποσά που λάμβαναν οι πραγματικοί παραγωγοί μειώθηκαν δραματικά. «Από 28 ευρώ το στρέμμα έφτασα να παίρνω 11,5 ευρώ», ανέφερε εμφανώς φορτισμένος.

Στην κατάθεσή του άφησε επίσης αιχμές για ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των ζώων που εμφανίζονταν δηλωμένα στην Κρήτη δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. «Δεν υπάρχουν τόσα ζώα», είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εισαγγελέως.

Κλείνοντας, περιέγραψε ένα κλίμα πιέσεων και απειλών μετά την καταγγελία του, λέγοντας πως σταμάτησε να ασχολείται ενεργά με το θέμα μετά το 2021. Αναφέρθηκε μάλιστα σε περιπτώσεις όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες ανακάλυπταν ότι οι εκτάσεις τους είχαν δηλωθεί για καλλιέργειες που δεν υπήρχαν ποτέ. «Βρέθηκαν δηλωμένα ελαιόδεντρα στους πρόποδες του Βιτσίου, σε υψόμετρο 1.100 μέτρων. Πρόκειται για αλπικό τοπίο», κατέθεσε, αποτυπώνοντας το μέγεθος της υπόθεσης που πλέον βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική συνάντηση για 8χρονο - Λυσσασμένος κάστορας του όρμησε και τον δάγκωσε

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ

18:24ΑΠΟΨΕΙΣ

Το ταμείο της ΕΕ για την ανάκαμψη από την πανδημία χωλαίνει από άποψη διαφάνειας

18:22ANNOUNCEMENTS

Η έκθεση «Van Gogh: The Immersive Experience» ολοκληρώνει τον κύκλο της στην Αθήνα!

18:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Όλο το T-Center με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Εκστρατεία εξόντωσης των τρωκτικών στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν μετά από δύο κρούσματα

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φάλτσο» Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές κλήσεις σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμελήματα

18:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Πώς κάνω αίτηση, ποιοι το δικαιούνται και τι καλύπτει

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Κάθειρξη 18 ετών στον καθηγητή από τη Σητεία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητριών

18:10LIFESTYLE

OPEN: «Κλείδωσε» η πρώτη εκπομπή για την επόμενη χρονιά

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βοσκοτόπια» στα… αλπικά τοπία και ελιές που δεν φύτρωσαν ποτέ - Στο εδώλιο 58 πρόσωπα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

17:59WHAT THE FACT

Νέο διαδικτυακό εργαλείο εντοπίζει πού ήταν το σπίτι σας πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξετάζουμε την πρόταση των ΗΠΑ - Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με εκβιασμούς

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Ryanair ζητά απαγόρευση του αλκοόλ στα αεροδρόμια - Ποιες είναι οι προβληματικές πτήσεις

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρός άνδρας έπειτα από ανατροπή μπετονιέρας

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford επιστρέφει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ

17:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάρτι στο Χρηματιστήριο μετά το δημοσίευμα του Axios: Οι μεγάλοι νικητές

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη στη χαμένη πτήση MH370 - Μετά από 12 χρόνια η «θεωρία της πεταλίδας»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ανατροπή σχολικού λεωφορείου έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ

17:40LIFESTYLE

Η Ντόρα Μπακογιάννη γιόρτασε τα γενέθλιά της κερνώντας... σοκολατάκι - Η χιουμοριστική ανάρτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όταν ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα έλεγε ότι «για το τροχαίο ευθύνεται 100% ο δρόμος» - Πυροβόλησε 6 φορές το 20χρονο παιδί και μετά τον κλωτσούσε - Το χρονικό της ειδεχθούς εκτέλεσης

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φάλτσο» Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές κλήσεις σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμελήματα

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Δικαίωση για Γερμανό τουρίστα - Είχε πληρώσει €7.186 ευρώ για διακοπές στην Κω και δεν έβρισκε ξαπλώστρα - Πήρε αποζημίωση

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα με νεκρό μωρό 18 μηνών - Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βοσκοτόπια» στα… αλπικά τοπία και ελιές που δεν φύτρωσαν ποτέ - Στο εδώλιο 58 πρόσωπα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός... αποκτά παιδί με το σπέρμα του νεκρού γιου της

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ηράκλειο: Ο Παρασύρης πυροβόλησε 6 φορές τον Νικήτα και τον κλωτσούσε ενώ ξεψυχούσε

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το χρονικό που οδήγησε στη δολοφονία - «Ήρθαμε Τετ-α-τετ πριν πυροβολήσει», λέει η αδελφή του θύματος

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα στην Άνδρο: Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο καπετάνιος - 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας έπεσαν το Αιγαίο

17:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ