ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο 58 πρόσωπα για παράνομες επιδοτήσεις

Ένα σκηνικό οργανωμένης στρέβλωσης του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων περιγράφηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, όπου ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση των παράνομων ενισχύσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκτάσεις που εμφανίζονταν ως βοσκότοποι χωρίς να χρησιμοποιούνται ποτέ για βόσκηση, ελαιόδεντρα καταγεγραμμένα σε ορεινά σημεία όπου δεν μπορούν καν να επιβιώσουν και χιλιάδες αμυγδαλιές που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, υπήρχαν μόνο στα χαρτιά, συνθέτουν την εικόνα μιας πολυετούς «βιομηχανίας» επιδοτήσεων. Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκονται 58 κατηγορούμενοι, ενώ οι μαρτυρίες κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανές παραλείψεις ή ανοχή ελεγκτικών μηχανισμών.

Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε δόλος αλλά πλάνη ως προς τη νομιμότητα των δηλώσεων. «Το γεγονός ότι κάποιοι εισέπραξαν χρήματα χωρίς δικαίωμα δεν σημαίνει ότι είχαν πρόθεση εξαπάτησης», ανέφερε συνήγορος που εκπροσωπεί 31 κατηγορούμενους. Παράλληλα, υπερασπιστές εκμισθωτών των επίμαχων εκτάσεων σημείωσαν ότι η σχετική δικογραφία έχει διαχωριστεί και δεν γνωρίζουν την εξέλιξή της.

Κομβική ήταν η κατάθεση του προέδρου αγροτικού συνεταιρισμού της Καστοριάς και κτηνοτρόφου, ο οποίος είχε προχωρήσει στην αρχική καταγγελία της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, το 2020 ζήτησε ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηλωμένες καλλιέργειες στην περιοχή και πληροφορήθηκε ότι είχαν καταγραφεί 64.000 στρέμματα βοσκοτόπων, 22.000 ελαιόδεντρα και 17.000 αμυγδαλιές.

«Στην Καστοριά δεν ευδοκιμούν ελιές, ούτε υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις. Είμαι κτηνοτρόφος πέμπτης γενιάς και γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή. Δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες άνω των 100 στρεμμάτων», κατέθεσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο περνούσαν οι δηλώσεις και οι έλεγχοι.

Ο μάρτυρας εξήγησε στο δικαστήριο και το καθεστώς της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», μέσω της οποίας αποδίδονταν βοσκότοποι για τη χορήγηση επιδοτήσεων ανεξάρτητα από το αν τα ζώα έβοσκαν πράγματι στις συγκεκριμένες εκτάσεις. «Δηλώνονταν εκτάσεις για να δίνονται δικαιώματα επιδότησης. Τα ζώα δεν ήταν απαραίτητο να βρίσκονται εκεί», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, όταν ενημέρωσε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις ασυνήθιστες δηλώσεις, αρχικά αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία. Ωστόσο, όπως είπε, λίγους μήνες αργότερα του επιβεβαιώθηκε ότι οι καταγγελίες του είχαν βάση, γεγονός που τον οδήγησε να προσφύγει στην Εισαγγελία Καστοριάς.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι γίνονταν κανονικά στους πραγματικούς κτηνοτρόφους, διερωτώμενος πώς εγκρίνονταν δηλώσεις για τεράστιες εκτάσεις που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βοσκότοποι. «Αν περνούσαν τέτοιες δηλώσεις από επιτόπιους ελέγχους, τότε κάποιοι γνώριζαν τι συνέβαινε», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι αναφορές του στην κατανομή των επιδοτήσεων. Όπως είπε, εξαιτίας των μαζικών δηλώσεων, τα ποσά που λάμβαναν οι πραγματικοί παραγωγοί μειώθηκαν δραματικά. «Από 28 ευρώ το στρέμμα έφτασα να παίρνω 11,5 ευρώ», ανέφερε εμφανώς φορτισμένος.

Στην κατάθεσή του άφησε επίσης αιχμές για ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των ζώων που εμφανίζονταν δηλωμένα στην Κρήτη δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. «Δεν υπάρχουν τόσα ζώα», είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εισαγγελέως.

Κλείνοντας, περιέγραψε ένα κλίμα πιέσεων και απειλών μετά την καταγγελία του, λέγοντας πως σταμάτησε να ασχολείται ενεργά με το θέμα μετά το 2021. Αναφέρθηκε μάλιστα σε περιπτώσεις όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες ανακάλυπταν ότι οι εκτάσεις τους είχαν δηλωθεί για καλλιέργειες που δεν υπήρχαν ποτέ. «Βρέθηκαν δηλωμένα ελαιόδεντρα στους πρόποδες του Βιτσίου, σε υψόμετρο 1.100 μέτρων. Πρόκειται για αλπικό τοπίο», κατέθεσε, αποτυπώνοντας το μέγεθος της υπόθεσης που πλέον βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

