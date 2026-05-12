Μαρινάκης: Τα κόμματα διαμαρτυρίας δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να αποτυπώσει το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Μιλώντας στον Alpha Radio 98,9, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατία επιδιώκει να διατηρήσει την πολιτική κυριαρχία της μέσα από «παραδοτέα» προς τους πολίτες, θετικό πολιτικό λόγο και μετρήσιμο έργο.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές επιλογές απέναντι στις κατηγορίες για ζητήματα κράτους δικαίου και υποκλοπών, επικαλούμενος ευρωπαϊκές εκθέσεις και αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο μόνος δρόμος για να προσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι η συνέπεια στην εφαρμογή τού κυβερνητικού προγράμματος και η παραγωγή απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες. Όπως είπε, οι πολίτες αξιολογούν όχι μόνο όσα έχουν γίνει, αλλά και το κατά πόσο μια κυβέρνηση μπορεί να πείσει για το σχέδιό της την επόμενη ημέρα. Σχολίασε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αφενός τη μεγάλη διαφορά τής ΝΔ από τα υπόλοιπα κόμματα και αφετέρου την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, καθώς το κυβερνών κόμμα εξακολουθεί να απέχει από τον στόχο της νέας αυτοδυναμίας. Τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να «σκύψει το κεφάλι», να ολοκληρώσει το έργο της και να θέτει η ίδια την πολιτική ατζέντα με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στην ψήφο διαμαρτυρίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας και αναγνώρισε πως η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής προκαλούν δυσαρέσκεια σε σημαντικό τμήμα των πολιτών. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η ελληνική κοινωνία έχει πλέον εμπειρία από κυβερνήσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα διαμαρτυρίας και, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «τα κόμματα διαμαρτυρίας δημιούργησαν πολλά περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν». Προσέθεσε ακόμη ότι το μοναδικό θετικό που άφησε εκείνη η περίοδος ήταν πως πλέον υπάρχει «μέτρο σύγκρισης».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας την επανεμφάνισή του στο πολιτικό προσκήνιο. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ακούσει «κάποια κοστολογημένη πρόταση» ούτε κάποιο πολιτικό σχέδιο. Ανέφερε ότι βλέπει μια επανάληψη της ίδιας ρητορικής που ακολουθούσε ο πρώην πρωθυπουργός πριν από το «rebranding», ενώ υποστήριξε ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του επιχειρούν να παρουσιάσουν «το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει».

Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα περί «πατριωτικών φόρων», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις ή καταργήσεις φόρων. Αντίθετα, κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι επέβαλε ή αύξησε δεκάδες φορολογικούς συντελεστές, αναφέροντας χαρακτηριστικά τον ΕΝΦΙΑ, τον οποίο, όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί να καταργήσει αλλά τελικά αύξησε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η φιλοσοφία της σημερινής κυβέρνησης βασίζεται στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και όχι στην επιβολή νέων φόρων.

Ερωτηθείς για το αν η επιστροφή Τσίπρα «βολεύει» πολιτικά την κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ως μέτρο σύγκρισης τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά τα αποτελέσματα της δικής της πολιτικής. Παρ' όλα αυτά, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε και όλοι μας κρινόμαστε από την κοινωνία, από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Αλλά πάει πολύ ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου ”έσκασε” η ΔΕΗ και αν δεν ερχόταν η κυβέρνηση η δική μας να ξεκινήσει μια διαδικασία διάσωσης, θα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος 6,5 δισεκατομμύρια -και ευτυχώς τα καταφέραμε και πλέον η αξία της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου είναι υπερπολλαπλάσια από εκείνη που ήταν το '19, σε μια χρεοκοπημένη ΔΕΗ- να μιλάει για τη ΔΕΗ. Και πολύ περισσότερο είναι προκλητικό, όχι προς εμάς, αλλά προς τους πολίτες, ο πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες, που επέβαλε τα capital controls, που έκλεισε επί των ημερών του το Χρηματιστήριο, που έδωσε τα δάνεια στα funds -προσέξτε, δεν είναι μόνο οι τράπεζες που έκλεισαν- καθιέρωσε, θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, να κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που παρέλαβε τα κόκκινα δάνεια από το 45% εκατό του συνόλου των δανείων και τα έχει ρίξει στο 3,5%, έχοντας πάνω από 65.000 ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό».

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ και τη δήλωση του Παναγιώτη Δουδωνή ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποτελεί πιο «βολικό» αντίπαλο για τη ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει μετακινηθεί στο «γήπεδο του λαϊκισμού και της παροχολογίας». Κατηγόρησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι επιδιώκει πολιτική σύγκλιση με δυνάμεις που στο παρελθόν είχαν στοχοποιήσει το ίδιο το κόμμα, ενώ επέκρινε το γεγονός ότι το πρόσφατο συνέδριό του επικεντρώθηκε κυρίως στο με ποιους δεν θα συνεργαστεί και όχι στο ποιο κυβερνητικό πρόγραμμα προτείνει.

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στα ζητήματα κράτους δικαίου και ελευθερίας του Τύπου, με αφορμή και την επίσκεψη του Ευρωπαίου επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκραθ. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει μια εικόνα συστηματικής παραβίασης του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης βασίζεται σε «παραπληροφόρηση», όπως επισήμανε ότι συνέβη και στην υπόθεση των Τεμπών με τις θεωρίες περί ξυλολίου και εξαφανισμένων βαγονιών.