Τι θα πει ο Μητσοτάκης στο Συνέδριο: Εθνική ασφάλεια, μισθοί και φοροαπαλλαγές

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει απολογισμό των δύο κυβερνητικών θητειών, εστιάζοντας στην οικονομική ανάκαμψη, τις αυξήσεις μισθών και τη διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς.

Η ομιλία του θα βασιστεί σε τρεις άξονες: απολογισμό, προοπτική και πολιτική σταθερότητα, με μήνυμα συνέχειας και μεταρρυθμιστικής δυναμικής.

Θα τονίσει την ανάγκη πολιτικής ομαλότητας λόγω των πολλαπλών γεωπολιτικών, ενεργειακών και οικονομικών κινδύνων στην παγκόσμια συγκυρία.

Ο πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση στην εθνική ασφάλεια, τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες όπως η κοινή άμυνα.

Η κριτική προς την αντιπολίτευση θα είναι περιορισμένη, ενώ θα στείλει μήνυμα ενότητας και κομματικής συνοχής στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Snapshot powered by AI

Με κεντρικό αφήγημα τη σταθερότητα, την οικονομική συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και την ανάγκη πολιτικής ασφάλειας σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει σημερατο απόγευμα τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ, επιχειρώντας να περιγράψει όχι μόνο το κυβερνητικό αποτύπωμα των τελευταίων ετών αλλά και τον οδικό χάρτη προς μια τρίτη κυβερνητική θητεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, η ομιλία του πρωθυπουργού θα έχει έντονα στρατηγικά χαρακτηριστικά και θα κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: απολογισμός, προοπτική και πολιτική σταθερότητα.

Το μήνυμα που θα επιχειρήσει να εκπέμψει είναι ότι η κυβέρνηση διαθέτει ακόμη πολιτικό χρόνο, σχέδιο και μεταρρυθμιστική δυναμική, την ώρα που – όπως θα επισημάνει – η αντιπολίτευση αδυνατεί να παρουσιάσει μία συνεκτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Ο απολογισμός των δύο θητειών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται αρχικά να προχωρήσει σε έναν συνολικό απολογισμό της κυβερνητικής πορείας από το προηγούμενο συνέδριο της ΝΔ μέχρι σήμερα, αλλά και συνολικά των δύο κυβερνητικών θητειών της παράταξης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα επιχειρήσει να συνδέσει τις βασικές προτεραιότητες της πρώτης τετραετίας –ανάκαμψη της οικονομίας, μείωση φόρων, ενίσχυση επενδύσεων, ψηφιακό κράτος και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας– με τις προτεραιότητες της δεύτερης περιόδου διακυβέρνησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αυξήσεις μισθών, στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στη διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας.

Το βασικό επιχείρημα που θα αναπτύξει είναι ότι η οικονομική πρόοδος της χώρας δεν είναι δεδομένη και απαιτεί πολιτική συνέχεια και σταθερότητα ώστε να συνεχιστούν οι φοροαπαλλαγές, οι παρεμβάσεις υπέρ της μεσαίας τάξης και η πολιτική αύξησης μισθών και συντάξεων.

«Γιατί τρίτη τετραετία;»

Κομβικό σημείο της ομιλίας του θα είναι το ερώτημα «Γιατί μια τρίτη τετραετία;».

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η απάντηση δεν θα δοθεί μόνο με όρους κομματικής κυριαρχίας αλλά κυρίως μέσα από το επιχείρημα της συνέχειας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πολλαπλών γεωπολιτικών, ενεργειακών και οικονομικών κινδύνων, γεγονός που καθιστά – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές – κρίσιμη τη διατήρηση της πολιτικής ομαλότητας και της κυβερνητικής σταθερότητας.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού σημείωναν ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη η Ελλάδα να μην επιστρέψει σε περιόδους αβεβαιότητας ή πολιτικών πειραματισμών, παρουσιάζοντας τη ΝΔ ως τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ασφαλή πορεία για τη χώρα.

Εθνική ασφάλεια και διεθνής συγκυρία

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιγράψει το διεθνές περιβάλλον ως εξαιρετικά ρευστό, αναδεικνύοντας τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, την ενεργειακή αβεβαιότητα αλλά και τις νέες προκλήσεις για την Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο θα εντάξει και τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αιχμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. από τη χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα κληθεί να επαναπροσδιορίσει κρίσιμες στρατηγικές επιλογές.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναδείξει ιδιαίτερα τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά και τις ελληνικές θέσεις που – όπως θα τονίσει – έχουν πλέον μετατραπεί σε ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Χαμηλοί τόνοι απέναντι στην αντιπολίτευση

Παρά το κομματικό ακροατήριο του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός δεν αναμένεται να επενδύσει σε σκληρή αντιπολιτευτική ρητορική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κριτική του θα είναι περιορισμένη και θα επικεντρώνεται κυρίως στην τοξικότητα του δημόσιου λόγου και στο «ετερόκλητο μέτωπο» των πολιτικών δυνάμεων που – όπως εκτιμά το κυβερνητικό επιτελείο – ενώνονται αποκλειστικά με στόχο την πτώση της κυβέρνησης.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να πέσει στην παγίδα μιας εσωτερικής συζήτησης που θα τροφοδοτούσε σενάρια εσωστρέφειας ή αμφισβήτησης στο εσωτερικό της παράταξης.

Αντιθέτως, θα επιδιώξει να εκπέμψει εικόνα πολιτικής αυτοπεποίθησης και κομματικής συνοχής.

Μήνυμα ενότητας προς το εσωτερικό της ΝΔ

Ένα σημαντικό μέρος της ομιλίας θα αφορά και τη λειτουργία του κόμματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιχειρεί να στείλει καθαρό μήνυμα ενότητας απέναντι στις συζητήσεις που αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα για εσωκομματικές γκρίνιες και διαφοροποιήσεις.

Συνεργάτες του σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός θα αναδείξει τη σημασία της συστράτευσης και της πολιτικής συνοχής σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, ενώ θα επιχειρήσει να επανασυνδέσει τη ΝΔ με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό ακροατήριο που τη στήριξε τόσο το 2019 όσο και το 2023.

Το τελικό μήνυμα της ομιλίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η παράταξη της σταθερότητας, της ευρωπαϊκής πορείας, της εθνικής ασφάλειας και της οικονομικής προοπτικής της χώρας.

Διαβάστε επίσης