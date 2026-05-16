Μενδώνη στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: Από το 2019 έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 900 έργα υποδομής

Η ανάλυση για την τεράστια αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου και η σημασία του πολιτιστικού σχεδιασμού για την αναγέννηση της περιφέρειας

Newsbomb

Μενδώνη στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: Από το 2019 έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 900 έργα υποδομής
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από το 2019 έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται περισσότερα από 900 έργα υποδομής στον πολιτισμό με προϋπολογισμό άνω του 1,3 δισ. ευρώ.
  • Ο τομέας του πολιτισμού αποτελεί σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, με κάθε 1 ευρώ δημόσιας επένδυσης να αποδίδει 53,344 ευρώ στην οικονομία.
  • Από το 2019 έχουν αποδοθεί 29 μουσεία, με το 30ό να παραδίδεται στις 21 Μαΐου στον Μυστρά και άλλα 8 να προγραμματίζονται μέχρι το τέλος του έτους.
  • Ο πολιτισμός θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την αναγέννηση της περιφέρειας και τη βελτίωση του δημογραφικού.
  • Η Ελλάδα προωθεί την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, ώστε ο καλλιτέχνης να διατηρεί τον έλεγχο των πολιτιστικών προϊόντων που παράγονται μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Snapshot powered by AI

«Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η κυβέρνηση στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: Την Κοινοβουλευτική Ομάδα και το κόμμα. Χωρίς τη στήριξη και των δύο, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει το έργο της. Χαίρομαι, λοιπόν, πολύ που σήμερα έχουμε την ευκαιρία, στο πλαίσιο της ενότητας για τις υποδομές, να πούμε δύο λόγια για το τι συμβαίνει στον πολιτισμό», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ.

«Όταν το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο τομέας του πολιτισμού ήταν σε πραγματική αγρανάπαυση. Δεν γινόταν σχεδόν τίποτα. Ήταν σαν να μην υπάρχει. Πού είναι ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία μπορεί να σεμνύνεται για το πολιτιστικό της απόθεμα, μπορεί όμως να είναι περήφανη για τη σύγχρονη πολιτιστική της δημιουργία. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Τι κάναμε λοιπόν; Αυτό το οποίο κάναμε είναι να σχεδιάσουμε, όχι απλώς να οραματιστούμε. Το όραμα είναι πολύ ωραίο αλλά αν δεν έχεις σχέδιο δεν φτάνεις ποτέ στον στόχο. Σχεδιάσαμε, λοιπόν, μια συνεκτική πολιτική που μας επιτρέπει να αναζωογονούμε πρακτικά την Ελλάδα στον πιο ευαίσθητο και δυναμικό τομέα της, στον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, φτιάξαμε την πολιτιστική χάρτα ανάπτυξης και ευημερίας», σημείωσε.

«Καταγράψαμε όλα τα έργα, όλες τις μεταρρυθμίσεις, όλους τους στόχους που έπρεπε να αφορούν κάθε περιφέρεια και κάθε περιφερειακή ενότητα, και μιλήσαμε με τους ανθρώπους και συμπληρώσαμε το τοπίο αυτό. Στοχευμένα, λοιπόν, και αξιοποιώντας κάθε πόρο, έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε από το 2019 μέχρι σήμερα υλοποιήσει ή να υλοποιούμε περισσότερα από 900 έργα υποδομής σε όλη την Ελλάδα, με έναν προϋπολογισμό που ξεπερνάει το 1,3 δισ.», πρόσθεσε η κ. Μενδώνη διερωτώμενη πότε άλλοτε η Ελλάδα, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είχε τη δυνατότητα να εκτελεί και να αποδίδει στους πολίτες τόσα πολλά έργα.

Επίσης, μίλησε για την οικονομία του πολιτισμού τονίζοντας: «Η οικονομία του πολιτισμού είναι πλέον ένας ξεχωριστός τομέας στην οικονομία. Και τι μας λέει για τον πολιτισμό; Ότι 1 ευρώ δημόσιας επένδυσης αποδίδει 53,344 ευρώ. Αν πάμε στον οπτικοακουστικό τομέα, τι μας λέει για τις επενδύσεις; Ότι 1 ευρώ επένδυση αποφέρει 4,11 ευρώ στην πραγματική οικονομία. Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς ότι η δυναμική του πολιτισμού είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλους τομείς, τους οποίους έχουμε συνηθίσει να μας λένε ότι προάγουν την οικονομία».

«Γι' αυτό, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με σαφές σχέδιο και όραμα, έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον τομέα αυτόν, τον πολιτισμό ως οικονομική ανάπτυξη και ως μοχλό κοινωνικής συνοχής», επεσήμανε.

Επίσης, υπογράμμισε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν αποδοθεί 29 μουσεία. «Το 30ό το αποδίδει στις 21 Μαΐου στο Μυστρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από άπειρα χρόνια που ο Μυστράς ήταν υπό μια συνεχή αποκατάσταση. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα αποδώσουμε άλλα 8», σημείωσε η υπουργός Πολιτισμού.

«Να σας πω ότι στα προηγούμενα χρόνια, ο μέσος όρος για την κατασκευή ενός μουσείου ήταν 6 με 7 χρόνια. Αυτό λέει πολλά», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πολιτισμός είναι αυτός που μπορεί να αναγεννήσει την περιφέρεια και να λειτουργήσει ευεργετικά και στο δημογραφικό.

Τέλος, αναφερόμενη στην Τεχνητή Νοημοσύνη και σε συνδυασμό με τα πνευματικά δικαιώματα η κ. Μενδώνη επεσήμανε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη, για την οποία ακούσαμε προηγουμένως, έχει ήδη αλλάξει το τοπίο. Οτιδήποτε, οποιοσδήποτε, μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να παράγει πολιτιστικά προϊόντα, μουσική, ταινίες κ.λπ. Εκεί ποιος είναι ο ρόλος του καλλιτέχνη; Προχτές ήμουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ελλάδα ήταν η χώρα η οποία έθεσε κατά κύριο λόγο την αναθεώρηση της σχετικής Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα, προκειμένου μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης ο καλλιτέχνης να παραμένει κυρίαρχος. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργήθηκε από ανθρώπους. Είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα και είναι στο χέρι το δικό μας να εγγυηθούμε ότι θα παραμείνει υπό τον ανθρώπινο έλεγχο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος και στη συνέχεια ο οδηγός του επιτέθηκε με μαχαίρι

20:46ΕΘΝΙΚΑ

Το drone στη Λευκάδα, ο τουρκικός νόμος για Αιγαίο και Μεσόγειο και η ανάγκη θέσπισης Συνορεύουσας Ζώνης - Το σημαντικό νομικό εργαλείο της Ελλάδας απέναντι σε οποιαδήποτε υβριδική απειλή

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στο Μεταξουργείο - Διακοπή κυκλοφορίας

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα πρόθυρα αυτοδιάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ - Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη - Βαριές κουβέντες

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή δήλωση Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας για θέματα μετανάστευσης στην Ανατολική Μεσόγειο

20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια τα επόμενα 24ωρα - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

19:47WHAT THE FACT

Τέλος τα leggings: Αυτή είναι η νέα τάση στα αθλητικά looks

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε εν κινήσει τρένο

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Πολάκη στον Φάμελλο για τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - «Δυστυχώς τόσος είναι!»

19:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: Να δείχνουμε στην πράξη τι σημαίνει η οικογένεια της ΝΔ

19:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Για πρώτη φορά σαφείς κανόνες και «κόκκινες γραμμές»

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μενδώνη στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: Από το 2019 έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 900 έργα υποδομής

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός: Οριστική αναβολή λόγω χαλαζόπτωσης!

19:10LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η άλλη όψη του διαγωνισμού - Το μποϊκοτάζ και οι διαδηλώσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

19:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FA Cup: Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το τρόπαιο, 1-0 την Τσέλσι στον τελικό!

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κοιμηθείτε καλύτερα σε ζεστό καιρό χωρίς κλιματισμό στο δωμάτιο

19:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Πολάκης - Φάμελλος: Η προσβλητική ανάρτηση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος»: 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος στο συνέδριο της ΝΔ: Φοράμε όλοι την μπλε φανάλα και είμαστε ενωμένοι

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης στο συνέδριο: Η ΝΔ στηρίζεται σε έθνος, θρησκεία και οικογένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή στα προγνωστικά - Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τον Akylas

14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος»: 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που πετάχτηκε μπροστά σε εν κινήσει τρένο

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα πρόθυρα αυτοδιάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ - Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη - Βαριές κουβέντες

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Πολάκη στον Φάμελλο για τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - «Δυστυχώς τόσος είναι!»

20:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια τα επόμενα 24ωρα - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στο Μεταξουργείο - Διακοπή κυκλοφορίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

18:19LIFESTYLE

Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος: «Κάνετε μία προσευχή για εμένα» - Η πρώτη ανάρτηση στα social media

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Ορεστιάδα: Νεκρός εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 40χρονος αγνοούμενος

17:59LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ