Βολιβία: 3500 αστυνομικοί και στρατιώτες εναντίον διαδηλωτών - 57 συλλήψεις

Οχήματα της αστυνομίας και του στρατού περιπολούν σε έναν αυτοκινητόδρομο που έχει αποκλειστεί από αντικυβερνητικούς διαδηλωτές κοντά στο Ελ Άλτο της Βολιβίας, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, αφότου οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα.

Σε τουλάχιστον 57 συλλήψεις προχώρησε χθες Σάββατο η βολιβιανή αστυνομία μετά τις συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και διαδηλωτών οι οποίοι είχαν αποκλείσει δρόμους που οδηγούν στην πρωτεύουσα Λα Πας, απαιτώντας μεταξύ άλλων αυξήσεις μισθών.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους εδώ και δύο εβδομάδες, εμποδίζοντας τον εφοδιασμό της πρωτεύουσας με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα αγαθά.

Περίπου 3.500 αστυνομικοί και στρατιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των βολιβιανών μέσων ενημέρωσης. Η επιχείρηση είχε ως στόχο να ανοίξει διάδρομος για να φθάσουν στην πρωτεύουσα Λα Πας τρόφιμα, φάρμακα και φιάλες οξυγόνου που προορίζονταν για νοσοκομεία, δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Γκάλβες, εκπρόσωπος Τύπου της βολιβιανής προεδρίας.

Οι αρχές ανέφεραν πως διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους σε τουλάχιστον 22 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Η Βολιβία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Ο πληθωρισμός έφτασε τον Απρίλιο στο 14% σε ετήσια βάση.

Ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, έπειτα από 20 χρόνια διακυβέρνησης της Βολιβίας από σοσιαλιστικές κυβερνήσεις υπό τον Έβο Μοράλες (2006-2019) και τον Λουίς Άρσε (2020-2025). Είχε υποσχεθεί προεκλογικά να βγάλει τη χώρα από τη δίνη της οικονομικής κρίσης.

Ο Ροδρίγο Πας κατάργησε τις επιδοτήσεις καυσίμων που ίσχυαν εδώ και δύο δεκαετίες και οι τιμές ορισμένων τροφίμων εκτοξεύτηκαν στα ύψη.

Εκτός από τις αυξήσεις μισθών, οι διαδηλωτές απαιτούν οικονομική σταθερότητα, να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων και να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Βολιβίας.

