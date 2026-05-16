Εξαιρετικό άνοιγμα σεζόν για τον Τεντόγλου – Άλμα στα 8.21μ. στα Βεργώτεια

Ποδαρικό στον ανοιχτό στίβο για αυτή τη σεζόν, έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής πήρε μέρος στα Βεργώτεια 2026 στην Κεφαλλονιά. Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, λόγω βροχής. Κάτι που επηρέασε τον αγωνιστικό χώρο.

Αυτό, όμως, δεν τον σταμάτησε απ’ το να κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Με καλύτερο άλμα τα 8 μέτρα και 21 εκατοστά. Κι αυτό σε τέσσερα άλματα, καθώς προτίμησε να σταματήσει εκεί να μη ρισκάρει κάποιο τραυματισμό.

Το πρώτο του άλμα δεν του άρεσε και το έβγαλε άκυρο. Το δεύτερο ήταν στα 8.20μ., ενώ το τρίτο ήταν στα 8.21. Το τέταρτο μετρήθηκε 8.04, ολοκληρώνοντας έτσι τον αγώνα.