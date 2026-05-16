Gulf Forum: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με Γκεοργκίεβα, Στουμπ, Λάμι στο Costa Navarino

Ενημερωτικό σημείωμα για τις Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Kristalina Georgieva, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Alexander Stubb και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου David Lammy, στο περιθώριο του Europe Gulf Forum, που φιλοξενείται στο Costa Navarino.

Κατά τη συνάντηση με την επικεφαλής του ΔΝΤ συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης στον Κόλπο στην παγκόσμια οικονομία και στον ενεργειακό εφοδιασμό, με έμφαση στις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αμβλύνει τις συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Η κα Georgieva συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Φινλανδίας έγινε ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η Ελλάδα έχει πλέον αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ΕΕ και στον Κόλπο. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για την παγκόσμια οικονομία και η ανάγκη να αποφευχθούν προηγούμενα που θα περιορίζουν την ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της ναυτιλίας, συμμετέχει στην αποστολή ASPIDES της ΕΕ και είναι μέρος της πολυεθνικής πρωτοβουλίας, υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, για τη μεταπολεμική ασφάλεια των Στενών.