Eurovision 2026-τελικός: Η Ντέλτα Γκούντρεμ της Αυστραλίας αποθεώθηκε και «τα δίνει» όλα για τη νίκη

Snapshot Η Ντέλτα Γκούντρεμ εκπροσωπεί την Αυστραλία στον τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Eclipse» και θεωρείται ένα από τα φαβορί για τη νίκη.

Η Γκούντρεμ έχει μακρόχρονη και επιτυχημένη καριέρα με πάνω από 9 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και συνεργασίες με γνωστούς καλλιτέχνες.

Σε ηλικία 18 ετών διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin και το 2018 υπέστη παράλυση νεύρου της γλώσσας, γεγονός που την ανάγκασε να επανεκπαιδευτεί στην ομιλία και το τραγούδι.

Η σκηνική της παρουσία και η φωνή της απέσπασαν θερμό χειροκρότημα από την αρένα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στον διαγωνισμό.

Η Γκούντρεμ έχει κερδίσει σημαντικά βραβεία όπως 12 ARIA, 3 World Music Awards και ένα MTV Video Music Award, ενώ έχει διακριθεί και ως ηθοποιός.

Ο τελικός της 70ης διοργάνωσης της Eurovision είναι σε εξέλιξη και η Αυστραλία είναι από τις χώρες που παίζει πολύ για να σηκώσει την κούπα.

Η Ντέλτα Γκούντρεμ ξεχώρισε με την υπέροχη φωνή της και τη σκηνική της παρουσία, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Eclipse» που μιλά για τα αστέρια, το φως του φεγγαριού και τους «πλανήτες που ευθυγραμμίζονται». Η αρένα της χάρισε ένα δυνατό χειροκρότημα και πλέον ελπίζει για την πρώτη θέση.

«Πάντα λάτρευα τη δημιουργικότητα, την ατομικότητα και τη χαρά που φέρνει ο διαγωνισμός, συνδέοντας και ενώνοντας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσα από τη μουσική, τη διεθνή γλώσσα», έχει δηλώσει η εκπρόσωπος της Αυστραλίας που έχει ήδη αγαπηθεί από τους Eurofans.

Η Γκούντρεμ είναι μία από τις πιο αγαπητές και εμπορικά επιτυχημένες ποπ σταρ της χώρας της. Με καριέρα που μετρά πάνω από δύο δεκαετίες και συνεργασίες με θρύλους όπως η Σελίν Ντιόν, ο Αντρέα Μποτσέλι, η Σανάια Τουέιν, o Ρόμπι Γουίλιαμς και οι Backstreet Boys, έρχεται με φόρα και τραβά πάνω της τα βλέμματα.

Ποια είναι η Ντέλτα Γκούντρεμ;

Σε ηλικία μόλις 15 ετών υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Sony Music, κάνοντας από νωρίς αισθητή την παρουσία της στη μουσική σκηνή. Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 2003 με το άλμπουμ «Innocent Eyes», το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ στην ιστορία της Αυστραλίας, ξεπερνώντας τα 4 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Συνολικά, η καριέρα της μετρά περισσότερους από 9 εκατομμύρια πωληθέντες δίσκους, ενώ έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, όπως 12 βραβεία ARIA, 3 World Music Awards και ένα MTV Video Music Award. Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τον ρόλο της Nina Tucker στην εμβληματική τηλεοπτική σειρά «Neighbours», ερμηνεία που της χάρισε και βραβείο Logie.

Τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και coach για οκτώ σεζόν του The Voice Australia, κουβαλάει και μία συγκλονιστική προσωπική ιστορία δύναμης. Σε ηλικία μόλις 18 ετών, η Γκούντρεμ διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin. «Όλη η χώρα στεκόταν έξω από την πόρτα του σπιτιού μου παρακολουθώντας εμένα και την οικογένειά μου να ανεβαίνουμε αυτόν τον Γολγοθά», θυμάται η ίδια. Το 2018 ήρθε, όμως, αντιμέτωπη με ένα δεύτερο σοβαρό χτύπημα στην υγεία της. Κατά τη διάρκεια επέμβασης αφαίρεσης σιαλογόνου αδένα, υπέστη παράλυση σε νεύρο της γλώσσας, με αποτέλεσμα να χάσει την ομιλία της και να χρειαστεί μήνες επίπονης αποκατάστασης για να μάθει να μιλάει και να τραγουδάει ξανά από την αρχή.

