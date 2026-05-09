Βολιβία: Στο εδώλιο για εμπορία ανήλικης ο πρώην πρόεδρος της χώρας Έβο Μοράλες

Σύμφωνα με τον συνήγορο Τσάβες, το δικαστήριο δεν έστειλε την κλήτευση στην κατοικία του Έβο Μοράλες, αλλά τη δημοσίευσε στον Τύπο

Newsbomb

Βολιβία: Στο εδώλιο για εμπορία ανήλικης ο πρώην πρόεδρος της χώρας Έβο Μοράλες
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δικαστήριο της Βολιβίας κλήτευσε χθες Παρασκευή τον πρώην πρόεδρο της χώρας Έβο Μοράλες στην εναρκτήρια ακροαματική διαδικασία της δίκης του για φερόμενη εμπορία ανήλικης, που όμως ενδέχεται να μην διεξαχθεί, καθώς συνήγοροί του λένε πως δεν ειδοποιήθηκαν.

Κατά την εισαγγελία, ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος (2006-2019) είχε το 2015, ενώ βρισκόταν στην εξουσία, σχέση με έφηβη 15 ετών, με την οποία απέκτησε κόρη. Οι γονείς της ανήλικης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συναίνεσαν με αντάλλαγμα προνόμια.

«Η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας σε βάρος του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες επιβεβαιώνεται για τη Δευτέρα (...) με τον ίδιο παρόντα», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Λουίς Ορτίς Φλόρες, κορυφαίος δικαστικός στην Ταρίχα, νομό στο νότιο τμήμα της χώρας όπου αναμένεται να διεξαχθεί η δίκη.

Ωστόσο ο Ουιλφρέδο Τσάβες, δικηγόρος του πρώην προέδρου, τόνισε πως ούτε ο εντολέας του, ούτε η υπεράσπισή του θα παρουσιαστεί.

«Δεν μπορούμε να πάμε, αφού δεν έχουμε ειδοποιηθεί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον συνήγορο Τσάβες, το δικαστήριο δεν έστειλε την κλήτευση στην κατοικία του Έβο Μοράλες, αλλά τη δημοσίευσε στον Τύπο.

Ο 66χρονος πολιτικός, ο πρώτος αυτόχθονας που εξελέγη ποτέ πρόεδρος της Βολιβίας, έχει αποσυρθεί από το 2024 στην περιοχή Τσαπάρε, όπου παράγεται κόκα, πολιτικό οχυρό του, για να αποφύγει την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του.

Χιλιάδες αυτόχθονες εκεί διαδραματίζουν έκτοτε ρόλο προσωπικής φρουράς του, με παραδοσιακά όπλα, για να εμποδίσουν την αστυνομία να πάει να τον συλλάβει.

Τον Ιανουάριο του 2025, όταν δεν είχε παρουσιαστεί σε ακροαματική διαδικασία στο πλαίσιο της έρευνας, η δικαιοσύνη του είχε προσάψει απείθεια, κάτι που ανέστειλε τη συνέχιση της διαδικασίας όσο δεν εμφανίζεται ή δεν προσάγεται.

Αυτό ενδέχεται να εμποδίσει την έναρξη της δίκης. Σύμφωνα με τον δικαστή Ορτίς, στη Βολιβία μόνο οι δίκες για διαφθορά μπορούν να αρχίζουν ερήμην του κατηγορουμένου ή των κατηγορουμένων.

«Επαφίεται στο δικαστήριο (...) να αναλύσει την κατάσταση», εξήγησε ο δικαστής στον Τύπο.

Το ίδιο επιχείρημα τόνισε επίσης η υπεράσπιση του κ. Μοράλες.

«Η Διαμερικανική Σύμβαση (ανθρωπίνων δικαιωμάτων) ορίζει ότι απαιτείται παράσταση οποιουδήποτε υπόπτου ώστε να ακουστεί (...) να εμφανιστεί ενώπιον των δικαστών του και να παρουσιάσει την υπεράσπισή του», σημείωσε ο κ. Τσάβες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά την αφρικανική σκόνη έρχονται τα.. 30άρια - Πόσο θα κρατήσει η θερμική έξαρσ

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σήμερα στον Κορυδαλλό ο δολοφόνος του Νικήτα - Το χρονικό της τραγωδίας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Μαΐου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Στο εδώλιο για εμπορία ανήλικης ο πρώην πρόεδρος της χώρας Έβο Μοράλες

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Δολοφονία νεαρού δημοσιογράφου που έκανε ρεπορτάζ για τη βία

04:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αναμένω απόψε την απάντηση του Ιράν»

03:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα στους δικαιούχους

03:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μεγάλη πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: «Επιτακτική» ανάγκη Ιράν και ΗΠΑ να συνεχίσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων

02:23ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην έναρξη Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου

01:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές.

01:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ελπίζω η Βαλένθια να καταθέσει αίτημα για να παρακολουθήσω το Game 5»

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σύλληψη ενός πρώην στρατηγού που κατηγορείται για επίθεση με χημικά το 2013

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 10 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο μέρος της χώρας

00:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

00:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Ρεθύμνου Πρόδρομος: «Λεβεντιά δεν είναι η αυτοδικία»

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αγροτική κινητοποίηση στον Προμαχώνα - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις Σέρρες

23:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα - Πότε θα γίνει η πληρωμή της 2ης δόσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: H «πύρινη» σφαίρα, το περίεργο «ζιγκ ζαγκ» και όλα όσα είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στην Ελλάδα

23:08LIFESTYLE

Ιρίνα Σάικ: Μετά το Met Gala, «μαγνητίζει» το Instagram με το γραμμωμένο κορμί της

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

21:00LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιώνη - «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, στάθηκα απέναντι σας με σεβασμό» - Χειροκροτήματα πίσω από τις κάμερες

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της μέσα σε καφετέρια - Την άρπαξε από τα μαλλιά

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Ψαράδες που εντόπισαν το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Το προλάβαμε πριν πέσει πάνω στα ιστιοφόρα»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Να δείτε τι θα πάθετε, εμένα να με θυμάσαι» - Οι απειλές του 54χρονου στη μητέρα του Νικήτα

23:30LIFESTYLE

Σαρώνει το «Αιγαίο» της Άννας Βίσση - Ξεπέρασε τα 700.000 views μέσα σε 10 ημέρες

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία έως 15 Μαΐου για τη μέγιστη έκπτωση 4%

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το τροχαίο που τραυματίστηκε σοβαρά 35χρονη

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

20:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα «βασανιστούν» από την αφρικανική σκόνη το επόμενο τριήμερο

20:30LIFESTYLE

«Eγώ σε ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου» - Η υπόκλιση του Βασίλη Χιώτη στη Κοσιώνη

20:28ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Νέο συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Φωτογραφία κι άλλου αιχμάλωτου από το 1974

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Στο εδώλιο για εμπορία ανήλικης ο πρώην πρόεδρος της χώρας Έβο Μοράλες

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Τα χειρότερα ψυχρά μέτωπα είναι το πρώτο και το τελευταίο

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος οι καμπίνες στο μπάνιο: Η νέα τάση που αλλάζει τα σπίτια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ