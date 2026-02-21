Ο Γιώργος Λιανός μιλά στο Newsbomb.gr και δίνει spoiler για το «Survivor»

Είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους παρουσιαστές της TV, ενώ το όνομά του είναι συνώνυμο με το απόλυτο ριάλιτι επιβίωσης στον ΣΚΑΪ. ΟΓιώργος Λιανός,σε ένα break από τα γυρίσματα του «Survivor» στον Άγιο Δομίνικο, μιλά για τον φετινό κύκλο και δίνει το δικό του spoiler.

Πώς κυλούν οι πρώτοι μήνες στον Άγιο Δομίνικο;

Είναι υπέροχα. Σε όλη την ομάδα είχε λείψει το «Survivor» και ξεκινήσαμε με πολύ όρεξη το καινούργιο μας στοίχημα «Αθηναίοι Vs Επαρχιώτες».

Είσαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα που φτάνει στους δέκτες μας;

Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Βοήθησε πολύ το casting, έχουμε παίκτες που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία και μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να φτάσουν μέχρι το τέρμα και να κατακτήσουν το τεράστιο έπαθλο. Μετά από καιρό έχουμε τη χαρά να ζούμε ένα αυθεντικό «Survivor», άρτιο και προσεγμένο, με κλασικούς αγαπημένους αγώνες και γεμάτο αληθινές ιστορίες των πρωταγωνιστών. Μου θυμίζει θρυλικές χρονιές του προγράμματος.

Από την τηλεθέαση;

Είμαι ευχαριστημένος γιατί σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, το ριάλιτι φέτος αποδεικνύει ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού το αγαπάει.

Πώς βλέπεις τους παίκτες;

Το casting μας φέτος είναι υπέροχο. Προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια, «γεννάει» κάθε μέρα νέες ιστορίες και κερδίζει το μεγάλο στοίχημα, που δεν είναι τίποτα παραπάνω από την αυθεντικότητα.

Την είσοδο του Benzy, αδελφού του Gio;

Όλες οι νέες προσθήκες παικτών μας έχουν ξαφνιάσει ευχάριστα. Διεκδικούν τη θέση τους στο παιχνίδι και θέλουν να κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Αν και αδερφός του Gio έχει αρκετά διαφορετικά στοιχεία, αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τη δική του ταυτότητα.

Θα δούμε κι άλλους παίκτες να καταφτάνουν στον Άγιο Δομίνικο;

Ναι, θα έχουμε κι άλλες προσθήκες γιατί το φετινό «Survivor» είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα πιο δύσκολα. Αρκετές οικειοθελείς αποχωρήσεις, από παίκτες που ήθελαν να φτάσουν μακριά, ευνοούν την είσοδο νέων διεκδικητών του μεγάλου επάθλου των 250.000 ευρώ.

