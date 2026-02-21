Ο Γιώργος Λιανός μιλά στο Newsbomb.gr και δίνει spoiler για το «Survivor»

Ο παρουσιαστής του «Survivor» μιλά αποκλειστικά στο Newsbomb.gr

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο Γιώργος Λιανός μιλά στο Newsbomb.gr και δίνει spoiler για το «Survivor»
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους παρουσιαστές της TV, ενώ το όνομά του είναι συνώνυμο με το απόλυτο ριάλιτι επιβίωσης στον ΣΚΑΪ. ΟΓιώργος Λιανός,σε ένα break από τα γυρίσματα του «Survivor» στον Άγιο Δομίνικο, μιλά για τον φετινό κύκλο και δίνει το δικό του spoiler.

dsc07214.jpg

Πώς κυλούν οι πρώτοι μήνες στον Άγιο Δομίνικο;

Είναι υπέροχα. Σε όλη την ομάδα είχε λείψει το «Survivor» και ξεκινήσαμε με πολύ όρεξη το καινούργιο μας στοίχημα «Αθηναίοι Vs Επαρχιώτες».

Είσαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα που φτάνει στους δέκτες μας;

Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Βοήθησε πολύ το casting, έχουμε παίκτες που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία και μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να φτάσουν μέχρι το τέρμα και να κατακτήσουν το τεράστιο έπαθλο. Μετά από καιρό έχουμε τη χαρά να ζούμε ένα αυθεντικό «Survivor», άρτιο και προσεγμένο, με κλασικούς αγαπημένους αγώνες και γεμάτο αληθινές ιστορίες των πρωταγωνιστών. Μου θυμίζει θρυλικές χρονιές του προγράμματος.

dsc04785.jpg

Από την τηλεθέαση;

Είμαι ευχαριστημένος γιατί σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, το ριάλιτι φέτος αποδεικνύει ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού το αγαπάει.

dsc02663.jpg

Πώς βλέπεις τους παίκτες;

Το casting μας φέτος είναι υπέροχο. Προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια, «γεννάει» κάθε μέρα νέες ιστορίες και κερδίζει το μεγάλο στοίχημα, που δεν είναι τίποτα παραπάνω από την αυθεντικότητα.

uny0851.jpg

Την είσοδο του Benzy, αδελφού του Gio;

Όλες οι νέες προσθήκες παικτών μας έχουν ξαφνιάσει ευχάριστα. Διεκδικούν τη θέση τους στο παιχνίδι και θέλουν να κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Αν και αδερφός του Gio έχει αρκετά διαφορετικά στοιχεία, αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει τη δική του ταυτότητα.

Θα δούμε κι άλλους παίκτες να καταφτάνουν στον Άγιο Δομίνικο;

Ναι, θα έχουμε κι άλλες προσθήκες γιατί το φετινό «Survivor» είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα πιο δύσκολα. Αρκετές οικειοθελείς αποχωρήσεις, από παίκτες που ήθελαν να φτάσουν μακριά, ευνοούν την είσοδο νέων διεκδικητών του μεγάλου επάθλου των 250.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Audi RS 5 είναι plug-in υβριδικό, πανίσχυρο και ταχύτατο!

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αποτιμά το επιτελείο Τσίπρα τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Η κουζίνα της γιαγιάς είναι το must–go εστιατόριο της Νέας Υόρκης: Από ραβιόλια έως… λαχανοντολμάδες

07:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Final 8: Ο Παναθηναϊκός AKTOR για το 22ο και ο Ολυμπιακός για το 13ο – Απόψε ο τελικός Κυπέλλου

07:15LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιανός μιλά στο Newsbomb.gr και δίνει spoiler για το «Survivor»

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κληθούν να επιστρέψουν πάνω από 175 δισ. δολάρια σε εισαγωγείς

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Επιστρέφει η εξώδικη επίλυση διαφορών

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Στα ύψη η τιμή των φρέσκων θαλασσινών - Επιλέγουν τα κατεψυγμένα οι καταναλωτές

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέο διάταγμα για δασμούς 10% - Τι αλλάζει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Φεβρουαρίου

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λακωνία: Η μυστηριώδης εξαφάνιση Ελληνοαμερικάνου κροίσου

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία συνεχίζεται - Ανατροπή την Καθαρά Δευτέρα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές τρόμου για άνδρα στη Μαγούλα - Η στιγμή που του επιτίθεται τσοπανόσκυλο

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Φεβρουαρίου: Οι Άγιοι που η Ορθοδοξία τιμά σήμερα

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

07:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οκτώ εντυπωσιακές φωτογραφίες που θυμίζουν έργα τέχνης

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέο διάταγμα για δασμούς 10% - Τι αλλάζει μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: Τι υποστήριξαν Βούλγαρος και αρχιφύλακας στις απολογίες τους για τη δολοφονία στις φυλακές - Κρίθηκαν προφυλακιστέοι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Πώς φτάσαμε στο προσύμφωνο - Τα επόμενα βήματα για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο τρομοκρατημένος Άντριου: Το παρασκήνιο της «φωτογραφίας που θα μείνει στην ιστορία» - Τα 5 άστοχα κλικ και το ιστορικό καρέ

22:58LIFESTYLE

Το tutorial της Μαρίας Χολίδου: Πώς να γίνεις επιτυχημένη χωρίς να ιδρώσεις

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τα τελευταία βήματα του αδικοχαμένου Άγγελου - Βίντεο ντοκουμέντο

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κούρεμα έως 75% σε φοροπρόστιμα – Επιστρέφει η εξώδικη επίλυση διαφορών

07:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η συγκλονιστική τελευταία συνέντευξη και τα λόγια πατρικής αγάπης στις κόρες του - Μεταδόθηκε μετά τον θάνατό του

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Φτωχότερη» η δημοτική μουσική - «Σίγησε» το κλαρίνο του σπουδαίου Ηλία Νιώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ