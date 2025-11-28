Ρόδος: Τι βρήκαν οι εμπειρογνώμονες στο πεδίο βολής για τον θάνατου του 19χρονου Ραφαήλ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του 19χρονου στρατιώτη ΕΠΟΠ Ραφαήλ, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, στον χώρο του δυστυχήματος στο Πεδίο Βολής στην Ρόδο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο περόνες και ένας μηχανισμός απελευθέρωσης. Τα αντικείμενα αυτά θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν σχετίζονται με το τραγικό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό του επιλοχία.

Ο πραγματογνώμονας που ορίστηκε από την οικογένεια βρίσκεται στη Ρόδο από το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μην υπάρξει καμία αμφιβολία σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Εκτιμάται πως καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι μαρτυρίες που θα ληφθούν, οι οποίες ίσως ρίξουν φως στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Πεδίο Βολής, τι προηγήθηκε και ποια διαδικασία ακολουθείται συνήθως σε ασκήσεις αυτού του τύπου.

