Σήμερα η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο

Σε κλίμα ανείπωτης οδύνης θα τελεστεί σήμερα στις 11:00 στο Τυμπάκι Κρήτης η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ, που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης, μετά από έκρηξη χειροβομβίδας. Το χωριό έχει βυθιστεί στη θλίψη. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου θα πει το τελευταίο αντίο στο νεαρό παλικάρι που «έφυγε» τόσο άδικα, την ώρα που υπηρετούσε την πατρίδα.

Από την πρώτη στιγμή, οι συγγενείς έχουν εκφράσει την ανάγκη να μάθουν την αλήθεια για το τι ακριβώς συνέβη κατά την άσκηση και κάτω από ποιες συνθήκες ο 19χρονος βρήκε τραγικό θάνατο. Ο συνήγορος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, επαναλαμβάνει ότι όλα τα ενδεχόμενα θα διερευνηθούν ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας ή αμέλειας.

Θα εξεταστεί εάν ο 19χρονος είχε την κατάλληλη εκπαίδευση για τον ρόλο που του είχε ανατεθεί, σε ένα περιστατικό που έχει γεμίσει την οικογένεια με αναπάντητα «γιατί» και αβάσταχτο πόνο.

Συντεταγμένες δηλώσεις του πατέρα

Σε νέες δηλώσεις ο πατέρας του 19χρονου, εμφανίστηκε καταρρακωμένος και ευχαρίστησε όλους όσους συμπαραστέκονται στις δύσκολες ώρες που περνά η οικογένειά του: «Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση, από όλη την Ελλάδα», είπε, εκφράζοντας παράλληλα τη σκέψη του για τον τραυματία στρατιωτικό: «Σκέφτομαι πολύ και το παιδί που είναι στο νοσοκομείο· εύχομαι να πάνε όλα καλά».

Ο ίδιος ζήτησε από την Πολιτεία να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων: «Η πολιτική ηγεσία πρέπει να προσέξει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί χειρίζονται τα μηχανήματα, τις φρεγάτες… και έχουν ανάγκες».

Ο πατέρας του 19χρονου περιέγραψε επίσης και την τελευταία κουβέντα που είχε με τον γιο του: «Την Τρίτη, πριν φύγω, μου είπε: “Αύριο, μπαμπά, θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Τον ρώτησα: “Θα ρίξεις κι εσύ;” και ο Ραφαήλ μου απάντησε: “Σιγά μην χάσω το πανηγύρι”. Ήταν πολύ χαρούμενος».

Προτού καταλήξει, ανέφερε με ραγισμένη φωνή ότι η οικογένεια έχει βιώσει ξανά στο παρελθόν παρόμοια τραγωδία: «Στην ίδια ηλικία έφυγε και ο ξάδερφός του, το 2008… 19 χρονών κι εκείνος».

