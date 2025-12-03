Ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό - Οι τρυφερές φωτογραφίες με την Ελένη Μενεγάκη

Ο Άγγελος Λάτσιος με τη μητέρα του Ελένη Μενεγάκη

Το πρώτο στάδιο της θητείας του ολοκλήρωσε ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, Άγγελος ο οποίος ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό.

Η παρουσιάστρια το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου ανέβασε στο Instagram ορισμένα τρυφερά στιγμιότυπα από την ορκωμοσία του γιού της στον Πόρο. Στις φωτογραφίες διακρίνονται ο μπαμπάς του Γιάννης Λάτσιος, ο Μάκης Παντζόπουλος, ο αδερφός της Ελένης αλλά και οι γονείς της, όλοι περήφανοι για τον Άγγελο.

Ο Άγγελος Λάτσιος, με τον πατέρα του Γιάννη Instagram

Ο Άγγελος Λάτσιος με τη μητέρα του Ελένη Μενεγάκη Instagram

«Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη … τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν …. Γέλασα , δάκρυσα , όλα μαζί !Περηφάνια , συγκίνηση και άπειρη αγάπη! Μονάκριβε μου σ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου! Όλοι σ αγαπάμε !», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Ελένη Μενεγάκη.