Η νέα μέθοδος τηλεφωνικών και διαδικτυακών απάτων που αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς
Οι επιτήδειοι έχουν πλέον εξελίξει σε άλλο επίπεδο τις επενδυτικές απάτες που υπόσχονται «χρυσές» αποδόσεις για να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες. Παράλληλα, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακά «τρομοκρατικά» μηνύματα, όπως ότι ο τραπεζικός λογαριασμός έχει δήθεν μπλοκάρει ή παραβιαστεί και χρειάζονται προσωπικά στοιχεία, αξιοποιώντας όμως σήμερα πιο σύνθετες και τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους.

Μία από αυτές είναι η τεχνική «Caller ID Spoofing», όπου μέσω πλαστογράφησης της αναγνώρισης κλήσης, οι απατεώνες εμφανίζουν στις κλήσεις τους αριθμούς τραπεζών, κρατικών υπηρεσιών ή ακόμη και άγνωστους αλλά πειστικούς αριθμούς, με στόχο να αποσπάσουν ευαίσθητα δεδομένα και να πραγματοποιήσουν παράνομες συναλλαγές. Για να περιοριστεί το φαινόμενο, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η ΕΕΤΤ και οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας μπλόκαραν τον Ιούνιο εισερχόμενες κλήσεις από το εξωτερικό που εμφανίζονταν ως αριθμοί τραπεζών, μέτρο που σταμάτησε τα περιστατικά πλαστογράφησης.

Σύμφωνα με την Europol, οι συγκεκριμένες απάτες προκαλούν ζημιές 850 εκατ. ευρώ παγκοσμίως κάθε χρόνο και αφήνουν εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες ευάλωτους, ζητώντας πλέον συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Παράλληλα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζονται στα social media πλαστά βίντεο και φωτογραφίες (deepfakes) που παρουσιάζουν «τραπεζικά στελέχη» ή ακόμα και «υπουργούς» να προτρέπουν τους χρήστες να επενδύσουν σε δήθεν σίγουρα κερδοφόρα προϊόντα. Ένα από τα πιο πρόσφατα θύματα ήταν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος υπέβαλε μήνυση για ψεύτικη διαφήμιση στο Facebook.

Η πιο πρόσφατη απάτη ήταν το δήθεν «κάλεσμα» σε μια «ελληνική κλειστή ομάδα επενδυτών» της Εθνικής Τράπεζας, με πλαστό λογότυπο και υποσχέσεις για τεράστια κέρδη, αποστέλλοντάς τους μέσω Instagram σε ομάδες WhatsApp – μια πρακτική που από μόνη της γεννά υποψίες. Οι τραπεζικοί φορείς και η ΕΛΑΣ προειδοποιούν συνεχώς ότι καμία τράπεζα δεν ζητά στοιχεία λογαριασμών και δεν προωθεί επενδύσεις μέσω τέτοιων διαφημίσεων.

Έρευνα της ΕΣΕΕ και της VISA δείχνει ότι οι μισοί καταναλωτές δυσκολεύονται να καταλάβουν αν ένα περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί από άνθρωπο ή ΑΙ, ενώ σχεδόν 6 στους 10 έχουν στοχοποιηθεί από phishing. Παρότι οι περισσότεροι απέφυγαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, η έρευνα καταγράφει αυξημένη επιφυλακτικότητα στις online αγορές και ανησυχία για την ολοένα και πιο ρεαλιστική μίμηση γνωστών brands από τους απατεώνες. Όπως τονίζει ο Country Manager της Visa, Νίκος Πετράκης, η εταιρεία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην τεχνολογία για την αποτροπή απάτης και συνεχίζει να συνεργάζεται με όλο το οικοσύστημα ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τις νέες μορφές ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

