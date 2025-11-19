Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Στη φυλακή οι 9 κατηγορούμενοι

Στη φυλακή οδηγούνται 9 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Από τους 44 συνολικά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες και σήμερα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 14.

Σήμερα ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπάτησε τηλεφωνικά, περισσότερα από 1.000 άτομα, αποσπώντας τους χρήματα και κοσμήματα.

Μεταξύ των προφυλακιστέων βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Οι υπόλοιποι -μεταξύ αυτών και ο υπαρχηγός- αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ελεύθερη η 37χρονη αθλήτρια

Υπενθυμίζεται πως ελεύθερη με τον περιοριστικό ορό της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα αφέθηκε μετά την απολογία της η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Κατά το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της -ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας».

Η κατηγορούμενη φέρεται να αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα.

