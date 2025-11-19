Σπείρα Ρομά: Ελεύθερη η πρώην αθλήτρια της ενόργανης για το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Η 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής φέρεται να αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα

Άγγελος Βουράκης

Σπείρα Ρομά: Ελεύθερη η πρώην αθλήτρια της ενόργανης για το κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
Ελεύθερη με τον περιοριστικό ορό της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα αφέθηκε μετά την απολογία της η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Κατά το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της -ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας».

Η κατηγορούμενη φέρεται να αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα.

Νωρίτερα, τον δρόμο για τη φυλακή πήραν πέντε από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους οι οποίοι απολογήθηκαν στον ανακριτή κατηγορούμενοι του κυκλώματος για τις τηλεφωνικές απάτες.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Αύριο απολογούνται τα υπόλοιπα 20 μέλη.

eb3c8df4-download-71.jpg

Η συνομιλίες που «καίνε» το κύκλωμα

Σε συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, ακούγονται η αθλήτρια και ο αδελφός της να επικοινωνούν για οικονομικές συναλλαγές:

Αθλήτρια και αδερφός
– Αθλήτρια: Ναι.
– Αδερφός αθλήτριας: Κοιμάσαι;
– Αθλήτρια: Ναι. Για πες.
– Αδερφός αθλήτριας: Ααα.
– Αθλήτρια: Πες.
– Αδερφός αθλήτριας: Να σου βάλω λίγο στην κάρτα να πατήσεις εντάξει, αποδοχή;
– Αθλήτρια: Ααα.
– Αδερφός αθλήτριας: Γιατί η δικιά μου έχει κολλήσει.
– Αθλήτρια: Γιατί;
– Αδερφός αθλήτριας: Η δικιά μου κόλλησε. Δεν περνάει.

Ο αδελφός της φαίνεται να συζητά με ανώτερα μέλη για τη διαχείριση του χρήματος:

– Αδερφός αθλήτριας: Έλα. Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδερφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;
– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;
– Αδερφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.
– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Τι θες να πάρεις;
– Αδερφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Η δράση του φερόμενου εισπράκτορα καταγράφεται και σε φωτογραφίες, την ώρα που προσεγγίζει άλλο σπίτι για ακόμη μία αρπαγή χρημάτων.

– Υπαρχηγός: Έλα. Το τσιμπήσαμε το διχίλιαρο; (γελάει)
– Αδερφός αθλήτριας: Τι μ*** είναι οι άλλοι ρε π***; Έτσι όπως τα κάνουνε… Κι αυτά που πήρα πολλά είναι.
– Υπαρχηγός: Τσιμπήσαμε το διχίλιαρο εμείς;
– Αδερφός αθλήτριας: Ναι.
– Υπαρχηγός: Μπράβο αγόρι μου. Έλα παιδί μου! (γελάει) Καλά έκανες. Στον κόπο μας είναι αυτό.

