Σπείρα Ρομά: Η συνομιλία που «έκαψε» την πρώην αθλήτρια της ενόργανης - Ο διάλογος με τον αδελφό της

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος Ρομά που κατάφεραν μέσω των τηλεφωνικών απατών να αποκομίσουν λεία που ξεπερνά τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και η 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής.

Η 37χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα καθώς ο αδελφός της που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην ιεραρχία φέρεται να τη «χρησιμοποιούσε» για να νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζε. Ωστόσο, η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή στη δράση της σπείρας.

Από τα ηχητικά ντοκουμέντα προκύπτει η λειτουργία του κυκλώματος και ο τρόπος διακίνησης των χρημάτων:

37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θέλεις;

Αδελφός: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω, αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

37χρονη: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδελφός: Είσαι μακριά;

Αδελφός: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Σε άλλη συνομιλία με μέλος της οργάνωσης, ο αδελφός αποκαλύπτει τον μηχανισμό μεταφοράς μετρητών:

Αδελφός: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

Αδελφός: Εγώ, για σένα.

Αδελφός: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;

Αδελφός: Δεν θέλω να φαίνονται.

Η δικογραφία περιγράφει ένα κύκλωμα με κεντρικό «αρχηγείο» στο Ζευγολατιό Κορινθίας, όπου οργανώνονταν οι τηλεφωνικές επιθέσεις από δεκάδες «τηλεφωνητές» και διακινήτριες οικονομικών στοιχείων.

Η δράση εξελισσόταν ευέλικτα, ενώ η μεταφορά χρημάτων γινόταν μέσω τραπεζικών καρτών και δικτύου συγγενών, με στόχο το ξέπλυμα και την απόκρυψη της προέλευσής τους.

Το βαρύ παρελθόν του 49χρονου αρχηγού και το «στρατηγείο» στο Ζευγολατιό

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον φερόμενο αρχηγό της σπείρας Ρομά που –σύμφωνα με την Αστυνομία– εξαπάτησε δεκάδες ανυποψίαστους πολίτες αποσπώντας ποσά που συνολικά ξεπερνούν τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το Star, o συγκεκριμένος άνδρας διαθέτει πλούσιο ποινικό μητρώο, έχοντας συλληφθεί επτά φορές τα τελευταία δέκα χρόνια για σοβαρά αδικήματα όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπές, διαρρήξεις, μεταφορά ναρκωτικών και οδήγηση χωρίς άδεια. Παρά το βεβαρυμένο παρελθόν του, ο 49χρονος συνέχισε ανενόχλητος τη δραστηριότητά του.

Ως αρχηγός της οργάνωσης, διατηρούσε το «στρατηγείο» του στο Ζευγολατιό Κορινθίας, απ’ όπου συντόνιζε τα μέλη, μοίραζε αρμοδιότητες και διαχειριζόταν τις εισπράξεις από κάθε απάτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία, όλα τα χρήματα της σπείρας κατέληγαν αρχικά στα χέρια του, για να τα διανείμει αργότερα στους συνεργούς του, ενώ επωφελούνταν προσωπικά, απολαμβάνοντας το αποτέλεσμα της εγκληματικής δραστηριότητας με την οικογένειά του.

Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι ο 49χρονος, παρά την έλλειψη νόμιμων εισοδημάτων, σχεδίαζε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων στην Κρήτη, όπου επιδίωκε να υλοποιήσει τουριστική επένδυση, αξιοποιώντας τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος.

Πλέον, ο ίδιος και τα βασικά μέλη της σπείρας αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες και καλούνται να απολογηθούν εντός της εβδομάδας. Οι Αρχές ερευνούν διεξοδικά το δίκτυο της οργάνωσης, παρακολουθούν τις διαδρομές του χρήματος, τις τραπεζικές συναλλαγές και τις υπό εξέλιξη αγορές ακινήτων, ώστε να καταγράψουν πλήρως τη δράση του κυκλώματος και να εντοπίσουν ενδεχόμενους νέους συνεργούς

