Σπείρα Ρομά: Ο ρόλος της πρώην αθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής και το #metoo στον αθλητισμό

Ένα γνώριμο πρόσωπο της ενόργανης γυμναστικής βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας, καθώς η 37χρονη πρώην αθλήτρια συγκαταλέγεται μεταξύ των 44 συλληφθέντων για συμμετοχή στο εκτεταμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών από Ρομά με λεία που υπολογίζεται σε 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Η ίδια φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη νομιμοποίηση εσόδων, ωστόσο αρνείται κάθε εμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΡΤ, η πρώην πρωταθλήτρια εμπλεκόταν σε επιμέρους λειτουργίες του κυκλώματος, κυρίως στη διαχείριση χρημάτων που προέρχονταν από τις απάτες. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο αδελφός της, ο οποίος περιγράφεται ως κεντρικό πρόσωπο της έρευνας, ενώ σύμφωνα με τις αρχές έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Η 37χρονη υπήρξε για χρόνια μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του ελληνικού αθλητισμού. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία την ενόργανη γυμναστική, διακρίθηκε διεθνώς και συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και του Πεκίνου το 2008, χαρίζοντας στη χώρα σημαντικές στιγμές. Στο παρελθόν είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις, περιγράφοντας σκληρές πρακτικές που, όπως υποστήριξε, άφησαν βαθιά σημάδια στους νέους αθλητές.

Από τις μάχες στο χώρο του αθλητισμού, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα χρημάτων και συμμετοχή σε δραστηριότητα που, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε με οργάνωση και εξειδίκευση.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των διωκτικών αρχών, που εξετάζουν κάθε πτυχή του ρόλου της, ενώ αναμένονται εξελίξεις τόσο για την ίδια όσο και για τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Αρνείται κάθε εμπλοκή η αθλήτρια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 37χρονη αθλήτρια αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη δράση της σπείρας. Υποστηρίζει πως δεν γνώριζε τις δραστηριότητες των συγκατηγορουμένων της, ενώ αναμένεται να δοθούν εξηγήσεις κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να συνεχιστούν οι αποκαλύψεις, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 100 άτομα και χιλιάδες περιστατικά απάτης σε όλη την Ελλάδα.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο φερόμενος αρχηγός, φέρονται να παρίσταναν λογιστές, εμπόρους αυτοκινήτων, νομικούς συμβούλους και ακόμη και αστυνομικούς, για να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αυστηρή ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και κωδικούς. Τις απατεωνιές τους τις αποκαλούσαν «βάψιμο» και δρούσαν σε όλη τη χώρα, από την Αριδαία μέχρι τα Χανιά. Το αρχηγείο τους βρισκόταν στο Ζευγολατιό Κορινθίας, ενώ επιχειρησιακά κέντρα υπήρχαν στην Αγία Βαρβάρα, στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι.

Ηχογραφημένες συνομιλίες

Σε ηχογραφημένες συνομιλίες που παρουσιάστηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό Star, οι κατηγορούμενοι περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο δράσης τους. Ο φερόμενος αρχηγός καθοδηγούσε τις ενέργειες, δίνοντας εντολές για το πώς θα παρουσιαστούν οι συνεργοί ως αστυνομικοί ή υπάλληλοι εταιρειών ώστε να εισέλθουν σε σπίτια και να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Οι συνεργοί τους, που αποκαλούνταν «μουλάρια», εκτελούσαν τις εντολές και συγκέντρωναν τη λεία, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και ψεύτικους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο τον Απρίλιο του 2025 η σπείρα φέρεται να απέσπασε πάνω από 14.500 ευρώ σε μια μόνο ημέρα, εξαπατώντας πολίτες σε Αριδαία, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Από το 2023, εκτιμάται ότι η δράση τους περιλαμβάνει πάνω από 5.000 απάτες με συνολικά κέρδη που ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 100 άτομα.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή σε συνομιλίες ή σε ποινικά κολασίμες πράξεις δεν σημαίνει απαραίτητα συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Δημοσθένης Όθωνας, «υπάρχουν πρόσωπα που δεν έχουν καμία γνώση για το τι πραγματικά συνέβη». Ο δικηγόρος Γιάννης Γλύκας προσθέτει ότι η ύπαρξη συνομιλιών δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής απόδειξη συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Διαβάστε επίσης