Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Εντυπωσιακές εικόνες – Η Αστυνομία «σαρώνει» τους καταυλισμούς

Νέα βίντεο έρχονται στη δημοσιότητα από τη μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εκτεταμένου κυκλώματος τηλεφωνικών απατών, με λεία 7,6 εκατ. ευρώ.

Η σπείρα αποτελείτο από 45 άτομα που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες και κλοπές, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, ενώ, στα συνολικά 96 πρόσωπα που περιλαμβάνει η δικογραφία, συγκαταλέγεται και μία πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η 37χρονη αθλήτρια φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, βοηθώντας τον αδελφό της –που λειτουργούσε ως «εισπράκτορας»– στο ξέπλυμα χρημάτων και τη διαχείριση των μετρητών από την εκποίηση κοσμημάτων και άλλων κλοπιμαίων.

Πανοραμικά βίντεο της Αστυνομίας

Οι εικόνες που κατέγραψε το drone της Ελληνικής Αστυνομίας θυμίζουν σκηνές από ταινία δράσης. Πάνοπλοι άνδρες της ΟΠΚΕ, μέσα στην έδρα του κυκλώματος, σε καταυλισμούς Ρομά, περικυκλώνουν παραπήγματα και ύποπτες εγκαταστάσεις που για μήνες αποτελούσαν τον «πυρήνα» της εγκληματικής οργάνωσης με τις τηλεφωνικές απάτες.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο, το drone καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.

Το modus operandi του κυκλώματος

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2023, με διαρκή δράση, δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, δραστηριοποιούμενοι στη διάπραξη απατών εις βάρος ανυποψίαστων πολιτών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε όλη την επικράτεια.

Η εγκληματική οργάνωση είχε ως αρχηγείο – τηλεφωνικό κέντρο οικισμό στο Ζευγολατιό Κορινθίας, το οποίο λόγω της γεωγραφικής του θέσης προσφερόταν για τη διαφυγή των δραστών καθώς και την απόκρυψη των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών ή τιμαλφών.

Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελείτο από έναν τουλάχιστον βοηθό διευθύνοντος και έναν μικρό αριθμό μελών, ενώ τα τηλεφωνικά κέντρα βρίσκονταν κατά κανόνα στο Ζευγολατιό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου (Βραχάτι, Άσσος, Εξαμίλια κλπ).

Επιπλέον, είχαν συστήσει επιχειρησιακά κέντρα σε Αγία Βαρβάρα, Αχαρνές – Φυλής (Άνω Λιόσια και Ζεφύρι).

Μάλιστα, εκμεταλλευόμενοι τις φιλικές και συγγενικές σχέσεις με άτομα στην επαρχία, τούς ανέθεταν έναντι αμοιβής να μεταβαίνουν σε όλη την επικράτεια δρώντας ως εισπράκτορες για λογαριασμό της οργάνωσης, γεγονός που οδηγούσε στον μη εντοπισμό των αρχηγικών μελών.

Καθημερινά πραγματοποιούνταν κλήσεις από 40 τηλεφωνητές προς εξαπάτηση των υποψήφιων θυμάτων, ενώ η οργάνωση διέθετε τουλάχιστον 150 επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα, τα οποία απενεργοποιούσαν και προέβαιναν στην αγορά νέων προκειμένου να μη γίνονται αντιληπτοί από τις Αρχές.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διαφορετικό τρόπο δράσης και παρουσιάζονταν, μεταξύ άλλων ως δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και πωλητές.

Η μεθοδολογία αυτή επέτρεψε στο κύκλωμα να εξαπατήσει εκατοντάδες ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα.

