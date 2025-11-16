Σπείρα Ρομά: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες η αθλήτρια που συνελήφθη

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έχουν στο φως της δημοσιότητας για την πολυμελή σπείρα Ρομά που εξαπάτησε πολίτες σε ολή την Ελλάδα, με την εγκληματική οργάνωση να φέρει πραγματική δομή εταιρείας, ενώ ανάμεσα στους δεκάδες συλληφθέντες βρίσκεται ακόμα και αθλήτρια που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η 37χρονη γνωστή αθλήτρια έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, και είχε ένα βοηθητικό ρόλο για το κύκλωμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο αδελφός της εκτελούσε χρέη «εισπράκτορα» για τη σπείρα τηλεφωνικών απατών, και αυτή τον βοηθούσε να ξεπλένει τα χρήματα τα οποία κέρδιζε από την εκποίηση των χρυσαφικών και των μετρητών που λάμβανε από τη δράση της σπείρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αθλήτρια είναι κάτοικος των βορείων προαστίων και η εμπλοκή της προκύπτει μέσα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες του κυκλώματος που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πρόκειται για αθλήτρια με εντυπωσιακή πορεία στον πρωταθλητισμό: έχει κερδίσει πολλά μετάλλια, έχει ανέβει στο βάθρο μεγάλων διοργανώσεων και έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Αρνείται κάθε εμπλοκή η αθλήτρια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 37χρονη αθλήτρια αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη δράση της σπείρας. Υποστηρίζει πως δεν γνώριζε τις δραστηριότητες των συγκατηγορουμένων της, ενώ αναμένεται να δοθούν εξηγήσεις κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να συνεχιστούν οι αποκαλύψεις, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 100 άτομα και χιλιάδες περιστατικά απάτης σε όλη την Ελλάδα.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο φερόμενος αρχηγός, φέρονται να παρίσταναν λογιστές, εμπόρους αυτοκινήτων, νομικούς συμβούλους και ακόμη και αστυνομικούς, για να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αυστηρή ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και κωδικούς. Τις απατεωνιές τους τις αποκαλούσαν «βάψιμο» και δρούσαν σε όλη τη χώρα, από την Αριδαία μέχρι τα Χανιά. Το αρχηγείο τους βρισκόταν στο Ζευγολατιό Κορινθίας, ενώ επιχειρησιακά κέντρα υπήρχαν στην Αγία Βαρβάρα, στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι.

Ηχογραφημένες συνομιλίες

Σε ηχογραφημένες συνομιλίες που παρουσιάστηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό Star, οι κατηγορούμενοι περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο δράσης τους. Ο φερόμενος αρχηγός καθοδηγούσε τις ενέργειες, δίνοντας εντολές για το πώς θα παρουσιαστούν οι συνεργοί ως αστυνομικοί ή υπάλληλοι εταιρειών ώστε να εισέλθουν σε σπίτια και να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Οι συνεργοί τους, που αποκαλούνταν «μουλάρια», εκτελούσαν τις εντολές και συγκέντρωναν τη λεία, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και ψεύτικους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο τον Απρίλιο του 2025 η σπείρα φέρεται να απέσπασε πάνω από 14.500 ευρώ σε μια μόνο ημέρα, εξαπατώντας πολίτες σε Αριδαία, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Από το 2023, εκτιμάται ότι η δράση τους περιλαμβάνει πάνω από 5.000 απάτες με συνολικά κέρδη που ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 100 άτομα.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή σε συνομιλίες ή σε ποινικά κολασίμες πράξεις δεν σημαίνει απαραίτητα συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Δημοσθένης Όθωνας, «υπάρχουν πρόσωπα που δεν έχουν καμία γνώση για το τι πραγματικά συνέβη». Ο δικηγόρος Γιάννης Γλύκας προσθέτει ότι η ύπαρξη συνομιλιών δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής απόδειξη συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

