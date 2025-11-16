Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους

Ο φερόμενος αρχηγός της σπείρας Ρομά άρπαξε πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ

Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους
Νέα στοιχεία για τη σπείρα Ρομά που φέρεται να εξαπάτησε πολίτες σε όλη την Ελλάδα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο φερόμενος αρχηγός, φέρονται να παρίσταναν λογιστές, εμπόρους αυτοκινήτων, νομικούς συμβούλους και ακόμη και αστυνομικούς, για να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αυστηρή ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και κωδικούς. Τις απατεωνιές τους τις αποκαλούσαν «βάψιμο» και δρούσαν σε όλη τη χώρα, από την Αριδαία μέχρι τα Χανιά. Το αρχηγείο τους βρισκόταν στο Ζευγολατιό Κορινθίας, ενώ επιχειρησιακά κέντρα υπήρχαν στην Αγία Βαρβάρα, στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι.

Ηχογραφημένες συνομιλίες

Σε ηχογραφημένες συνομιλίες που παρουσιάστηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό Star, οι κατηγορούμενοι περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο δράσης τους. Ο φερόμενος αρχηγός καθοδηγούσε τις ενέργειες, δίνοντας εντολές για το πώς θα παρουσιαστούν οι συνεργοί ως αστυνομικοί ή υπάλληλοι εταιρειών ώστε να εισέλθουν σε σπίτια και να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Οι συνεργοί τους, που αποκαλούνταν «μουλάρια», εκτελούσαν τις εντολές και συγκέντρωναν τη λεία, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και ψεύτικους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, μόνο τον Απρίλιο του 2025 η σπείρα φέρεται να απέσπασε πάνω από 14.500 ευρώ σε μια μόνο ημέρα, εξαπατώντας πολίτες σε Αριδαία, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Από το 2023, εκτιμάται ότι η δράση τους περιλαμβάνει πάνω από 5.000 απάτες με συνολικά κέρδη που ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 100 άτομα.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή σε συνομιλίες ή σε ποινικά κολασίμες πράξεις δεν σημαίνει απαραίτητα συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος Δημοσθένης Όθωνας, «υπάρχουν πρόσωπα που δεν έχουν καμία γνώση για το τι πραγματικά συνέβη». Ο δικηγόρος Γιάννης Γλύκας προσθέτει ότι η ύπαρξη συνομιλιών δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής απόδειξη συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους της σπείρας Ρομά

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκεται -σύμφωνα με πληροφορίες του Star- μια ιδιαίτερα γνωστή Ελληνίδα αθλήτρια. Πρόκειται για 37χρονη αθλήτρια με εντυπωσιακή πορεία στον πρωταθλητισμό: έχει κερδίσει πολλά μετάλλια, έχει ανέβει στο βάθρο μεγάλων διοργανώσεων και έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι κάτοικος των βορείων προαστίων και η εμπλοκή της προκύπτει μέσα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες του κυκλώματος που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο ρόλος που της αποδίδεται – Κατηγορείται και ο αδελφός της

Η αθλήτρια φέρεται –σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία– να έχει υποστηρικτικό ρόλο προς την οργάνωση και κυρίως προς τον αδελφό της, ο οποίος επίσης κατηγορείται. Μάλιστα, ο αδελφός της φέρεται να έχει αναγνωριστεί από θύμα ως το άτομο που είχε αρπάξει τιμαλφή μέσα από σπίτι κατά τη διάρκεια μίας από τις απάτες.

Οι Αρχές τους αποδίδουν συμμετοχή στη νομιμοποίηση εσόδων, καθώς μεγάλο μέρος των χρημάτων που αποσπούσε η σπείρα μέσω τηλεφωνικών και διαδικτυακών απατών χρησιμοποιούνταν για την αγορά πολυτελών ακινήτων, ακριβών αυτοκινήτων και ακριβών ταξιδιών – μια προσπάθεια να καλυφθεί η παράνομη προέλευσή τους.

Αρνείται κάθε εμπλοκή η αθλήτρια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 37χρονη αθλήτρια αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη δράση της σπείρας. Υποστηρίζει πως δεν γνώριζε τις δραστηριότητες των συγκατηγορουμένων της, ενώ αναμένεται να δοθούν εξηγήσεις κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται να συνεχιστούν οι αποκαλύψεις, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 100 άτομα και χιλιάδες περιστατικά απάτης σε όλη την Ελλάδα.

