Νέο βίντεο από τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά για τηλεφωνικές απάτες

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν εφόδους σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου αλλά και στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 40 άτομα στο πλαίσιο της δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε Αττική και Κόρινθο. Σύμφωνα με τις Αρχές, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που υπολογίζονται σε περίπου 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το η ΕΛΑΣ, διακρίνονται ένοπλοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν έφοδο σε οικία Ρομά, μέλους της συμμορίας, σπάζοντας την πόρτα για να εισέλθουν.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τις διωκτικές αρχές, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή έγκλειστων Ρομά.