Σπείρα Ρομά: Το βαρύ παρελθόν του 49χρονου αρχηγού και το «στρατηγείο» στο Ζευγολατιό

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον φερόμενο αρχηγό της σπείρας Ρομά που –σύμφωνα με την Αστυνομία– εξαπάτησε δεκάδες ανυποψίαστους πολίτες αποσπώντας ποσά που συνολικά ξεπερνούν τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το Star, o συγκεκριμένος άνδρας διαθέτει πλούσιο ποινικό μητρώο, έχοντας συλληφθεί επτά φορές τα τελευταία δέκα χρόνια για σοβαρά αδικήματα όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπές, διαρρήξεις, μεταφορά ναρκωτικών και οδήγηση χωρίς άδεια. Παρά το βεβαρυμένο παρελθόν του, ο 49χρονος συνέχισε ανενόχλητος τη δραστηριότητά του.

Ως αρχηγός της οργάνωσης, διατηρούσε το «στρατηγείο» του στο Ζευγολατιό Κορινθίας, απ’ όπου συντόνιζε τα μέλη, μοίραζε αρμοδιότητες και διαχειριζόταν τις εισπράξεις από κάθε απάτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία, όλα τα χρήματα της σπείρας κατέληγαν αρχικά στα χέρια του, για να τα διανείμει αργότερα στους συνεργούς του, ενώ επωφελούνταν προσωπικά, απολαμβάνοντας το αποτέλεσμα της εγκληματικής δραστηριότητας με την οικογένειά του.

Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι ο 49χρονος, παρά την έλλειψη νόμιμων εισοδημάτων, σχεδίαζε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων στην Κρήτη, όπου επιδίωκε να υλοποιήσει τουριστική επένδυση, αξιοποιώντας τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος.

Πλέον, ο ίδιος και τα βασικά μέλη της σπείρας αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες και καλούνται να απολογηθούν εντός της εβδομάδας. Οι Αρχές ερευνούν διεξοδικά το δίκτυο της οργάνωσης, παρακολουθούν τις διαδρομές του χρήματος, τις τραπεζικές συναλλαγές και τις υπό εξέλιξη αγορές ακινήτων, ώστε να καταγράψουν πλήρως τη δράση του κυκλώματος και να εντοπίσουν ενδεχόμενους νέους συνεργούς

Διαβάστε επίσης