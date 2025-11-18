Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Προφυλακίστηκαν πέντε από τους 24 κατηγορούμενους

Προφυλακίστηκαν πέντε από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους οι οποίοι απολογήθηκαν στον ανακριτή κατηγορούμενοι του κυκλώματος για τις τηλεφωνικές απάτες.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αύριο θα απολογηθούν και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα.

