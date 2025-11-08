Κρήτη: 39χρονος για τηλεφωνικές απάτης με λεία 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο

Δύο τηλεφωνικές απάτες που διαπράχθηκαν στο Ρέθυμνο εξιχνιάστηκαν, ενώ συνελήφθη ένας Έλληνας άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι, παριστάνοντας εκπρόσωπο Δημόσιας Αρχής και με το πρόσχημα της καταμέτρησης χρυσαφικών και τιμαλφών, απέσπασε κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.

Η σύλληψή του έγινε το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου 2025 στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Ο 39χρονος φέρεται να συμμετείχε σε δύο περιπτώσεις εξαπάτησης γυναικών στο Ρέθυμνο, όταν άγνωστος συνεργός του επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί τους, προσποιούμενος τον λογιστή, και τις έπεισε να παραδώσουν κοσμήματα μεγάλης αξίας σε συνεργό του, δήθεν για επίσημη καταγραφή.

Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών του Ρεθύμνου, ταυτοποιήθηκε ο 39χρονος ως το άτομο που παρέλαβε τα τιμαλφή. Εντοπίστηκε στο Ηράκλειο λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά και συνελήφθη. Κατά τον έλεγχο στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα, 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη των αδικημάτων και κατασχέθηκε. Τα κλοπιμαία επιστράφηκαν στις ιδιοκτήτριες. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ρεθύμνου.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τηλεφωνικές απόπειρες εξαπάτησης. Συνιστά να μην εμπιστεύονται αγνώστους που ζητούν χρήματα για υποτιθέμενες ανάγκες συγγενών, να μην πείθονται από συνομιλίες με «δήθεν» συγγενείς, να αποφεύγουν συναντήσεις με αγνώστους και να έχουν πάντα πρόχειρους τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).