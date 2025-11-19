Οι διάλογοι που καίνε τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες: «Το τσιμπήσαμε το διχίλιαρο;»

Μια γιγαντιαία εγκληματική οργάνωση, με λεία που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ και με χιλιάδες εξαπατημένους πολίτες με τηλεφωνικές απάτες, αποκαλύφθηκε από τις Αρχές. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δεκάδες άτομα, ανάμεσά τους μια πρώην γνωστή αθλήτρια και ο αδελφός της, που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στο κύκλωμα που παρίστανε υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές για να αποσπά χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Σε συνομιλίες που έχουν καταγραφεί και έφερε στο φως το Mega, ακούγονται η αθλήτρια και ο αδελφός της να επικοινωνούν για οικονομικές συναλλαγές:

Αθλήτρια και αδερφός

– Αθλήτρια: Ναι.

– Αδερφός αθλήτριας: Κοιμάσαι;

– Αθλήτρια: Ναι. Για πες.

– Αδερφός αθλήτριας: Ααα.

– Αθλήτρια: Πες.

– Αδερφός αθλήτριας: Να σου βάλω λίγο στην κάρτα να πατήσεις εντάξει, αποδοχή;

– Αθλήτρια: Ααα.

– Αδερφός αθλήτριας: Γιατί η δικιά μου έχει κολλήσει.

– Αθλήτρια: Γιατί;

– Αδερφός αθλήτριας: Η δικιά μου κόλλησε. Δεν περνάει.

Ο αδελφός της, ο οποίος κατηγορείται ότι ανήκε στο «εισπρακτικό τμήμα» της οργάνωσης, φαίνεται να συζητά με ανώτερα μέλη για τη διαχείριση του χρήματος:

– Αδερφός αθλήτριας: Έλα. Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδερφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

– Αδερφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Τι θες να πάρεις;

– Αδερφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Η δράση του φερόμενου εισπράκτορα καταγράφεται και σε φωτογραφίες, την ώρα που προσεγγίζει άλλο σπίτι για ακόμη μία αρπαγή χρημάτων.

– Υπαρχηγός: Έλα. Το τσιμπήσαμε το διχίλιαρο; (γελάει)

– Αδερφός αθλήτριας: Τι μ*** είναι οι άλλοι ρε π***; Έτσι όπως τα κάνουνε… Κι αυτά που πήρα πολλά είναι.

– Υπαρχηγός: Τσιμπήσαμε το διχίλιαρο εμείς;

– Αδερφός αθλήτριας: Ναι.

– Υπαρχηγός: Μπράβο αγόρι μου. Έλα παιδί μου! (γελάει) Καλά έκανες. Στον κόπο μας είναι αυτό.

Μαρτυρίες θυμάτων – Πώς παγίδευαν πολίτες

Στο Mega μια γυναίκα περιγράφει πώς άγνωστοι που παρίσταναν τον λογιστή της μπήκαν στο σπίτι και της άρπαξαν χρήματα με πρόσχημα «φωτογράφιση για δήλωση μετρητών».

«Με πήρε κάποιος τηλέφωνο, υποδυόμενος τον λογιστή μου. Και μου είπε ότι είναι τελευταία μέρα σήμερα που πρέπει να δηλώσουμε αν έχουμε ρευστό χρήμα στο σπίτι. Είχα κάποια ρευστά για ώρα ανάγκης, και λέω έχω μερικά. Πρέπει μου λέει να τα δηλώσουμε και να τα φωτογραφήσουμε. Λέει θα στείλω ένα παιδί να πάρει μια φωτογραφία. Παράξενα πράγματα. Σε λίγο χτύπησε το κουδούνι και ήρθε κάποιος με μια φωτογραφική μηχανή και υποτίθεται ότι τα φωτογράφησε. Και τα μάζεψε η ανιψιά μου και τα έβαλε πάλι στο γραφείο. Όπως ήταν τα ξανάφερε στο τραπέζι για δυο λεπτά και για μια στιγμή βγήκε η ανιψιά μου, και εκείνη την ώρα τα μάζεψε ο άνθρωπος ο δεύτερος, και βγήκε από την πόρτα και έφυγε. Ώσπου να το συνειδητοποιήσω, εξαφανίστηκε. Μου φάνηκε πολύ νεαρός. Είχε κοντά παντελόνια, ανασκουμπωμένο πουκάμισο, τα μπράτσα έξω ας πούμε».

Ταξίδι στην Ιταλία με 17.000 ευρώ

Σε άλλη συνομιλία, ο αδερφός της αθλήτριας βρίσκεται στην Ιταλία και αναζητά τρόπο να μετατρέψει 17.000 ευρώ μετρητά σε τραπεζική κατάθεση μέσω τρίτου προσώπου:

– Αδερφός αθλήτριας: Ένας φίλος μου ‘δωσε κάτι λεφτά να τα πάρουνε.

– Άγνωστος: Πόσα;

– Αδερφός αθλήτριας: Δεκαεφτά.

– Άγνωστος: Δεκαεφτά κάπα;

– Αδερφός αθλήτριας: Ναι. Μπορούμε ή όχι;

– Άγνωστος: Πωωω. Όχι, όχι. Με τίποτα.

– Αδερφός αθλήτριας: Δεν ξέρεις κάπου να πάμε;

– Άγνωστος: Θα ζητήσουν προμήθεια όπου και να πάμε.

– Αδερφός αθλήτριας: Ε ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε; Προμήθεια.

Η οργάνωση συζητούσε ανοιχτά για πλούσιες περιοχές, όπως η Εκάλη και η Φιλοθέη, προσπαθώντας να εντοπίσει σημεία χωρίς κάμερες.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Μήπως δουλέψουμε και Εκάλη από ‘κει.

– Αδερφός αθλήτριας: Τι; Σάλια;

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Εκάλη, Εκάλη. … Εκεί έχει πολύ χρήμα.

– Αδερφός αθλήτριας: Ναι. Ε καλά εκεί όμως… Είναι περίεργα.

Οι δράστες συζητούν ακόμη και για την ανάγκη γρηγορότερου δίκυκλου για να διαφεύγουν πιο εύκολα.

Χθες, προφυλακίστηκαν πέντε από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους οι οποίοι απολογήθηκαν στον ανακριτή κατηγορούμενοι για τηλεφωνικές απάτες. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σήμερα απολογούνται τα υπόλοιπα 20 μέλη. Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 44 άτομα, τα οποία φέρονται να διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών.

