Σας παίρνουν από Πολωνία; Ένα κουδούνισμα και τέλος - Καλύτερα μην απαντήσετε

Το τηλέφωνό σας χτυπάει σε ακατάλληλες στιγμές και στην οθόνη του κινητού σας εμφανίζεται ως χώρα προέλευσης της κλήσης η...Πολωνία...ή και η ...Ολλανδία με τα νούμερα να ξεκινούν από +48 ή +31.

Ακόμα κι αν έχετε κάποιον γνωστό ή συγγενή σε κάποια από αυτές τις χώρες, καλύτερα μην απαντήσετε, γιατί μπορεί να βρεθείτε θύματα απάτης.

Η μέθοδος των απατεώνων λέγεται wangiri και είναι εισερχόμενη στην Ευρώπη από την Ιαπωνία.

Το "wangiri" είναι ένα είδος τηλεφωνικής απάτης, όπου οι απατεώνες κάνουν σύντομες κλήσεις (one ring scam ή απάτη ενός κουδουνίσματος) σε έναν αριθμό, ελπίζοντας ότι ο παραλήπτης θα καλέσει πίσω. Αυτό συνεπάγεται ένα τεράστιο κόστος για το ανυποψίαστο θύμα και ένα επίσης τεράστιο κέρδος για τους απατεώνες.

Αν κάνετε το λάθος και απαντήσετε τότε πιθανότατα έχετε πέσει στην παγίδα, καθώς η κλήση σας καταλήγει σε έναν αριθμό με υψηλή χρέωση. Θα προσπαθήσουν να σας κρατήσουν στη γραμμή όσο το δυνατόν περισσότερο με τα κέρδη για τους απατεώνες να είναι αντιστρόφως ανάλογα από τις απώλειες για εσάς.

Το «τυράκι» είναι συνήθως προς τους ανυποψίαστους, κάποιος βραβείο, συνήθως χρήματα ή μπορεί απλά να ακούτε μουσική, έτσι στην αναμονή, χωρίς κανέναν λόγο.

Μπορεί αμέσως μετά να λάβετε spam sms με κακόβουλα links. Αν τα πατήσετε, τότε συγχαρητήρια, τα προσωπικά σας στοιχεία μόλις έγιναν... κοινόχρηστα.

Πως να προστατευτείτε από την απάτη Wangiri;

Μην επιστρέφετε τις κλήσεις . Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να μην επιστρέφετε τις κλήσεις σε αριθμούς που δεν γνωρίζετε, ιδιαίτερα από διεθνής αριθμούς (όπως 0035,0040 κλπ.). Όποιος σας αναζητά, τότε σίγουρα ξέρει και τον αριθμό σας.

. Σίγουρα θα βρείτε αν πρόκειται για απάτη ή όχι. Αλλάξτε αριθμό τηλεφώνου. Αν σας καλούν συχνά και βρεθείτε ξαφνικά με ένα τεράστιο νούμερο φραγμένων τηλεφωνικών αριθμών με κλήσεις Wangiri, τότε καλό είναι να αλλάξετε τον αριθμό σας. Οι απατεώνες λαμβάνουν συχνά αριθμούς τηλεφώνων από διαρροές δεδομένων και από βάσεις δεδομένων μάρκετινγκ, που μπορούν εύκολα να ληφθούν μέσω νόμιμων και παράνομων οδών, για αυτό προσοχή στο που δίνετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Τι μπορείτε να κάνετε εάν πέσετε θύμα Wangiri;