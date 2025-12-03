Αττική: Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε «γιάφκα» διαρρηκτών μέσα σε καταυλισμό Ρομά

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το «φως» της δημοσιότητας από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές, διαρρήξεις και απάτες σε περιοχές της Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Νοτιανατολική Αττική μέσα σε καταυλισμό Ρομά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε πρώτη φάση συνελήφθησαν τουλάχιστον 11 άτομα, για τα οποία έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 60 περιπτώσεις.

