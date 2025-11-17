Γλυφάδα: Εξάρθρωση συμμορίας διαρρηκτών – Συνελήφθη 42χρονος επ’ αυτοφώρω με… jammer στο χέρι

Ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα στην οργανωμένη εγκληματικότητα κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από στοχευμένη και πολυήμερη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας.

Πρωινές ώρες της 12ης Νοεμβρίου, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 42χρονο αλλοδαπό, μέλος εγκληματικής ομάδας που «χτυπούσε» συστηματικά σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που ο δράστης αφαιρούσε αντικείμενα από το εσωτερικό αυτοκινήτου. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν δύο ακόμη συνεργούς του, που αποτελούσαν ενεργά μέλη της οργάνωσης.

Η μεθοδική δράση της σπείρας

Η εγκληματική ομάδα δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου, εντοπίζοντας οχήματα που μόλις είχαν σταθμεύσει στη Γλυφάδα. Η δράση τους χαρακτηριζόταν από οργάνωση, ταχύτητα και τεχνολογικά μέσα.

Αφού εντόπιζαν τον στόχο τους, χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό των αυτοκινήτων:

Με συσκευή jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων : Τη στιγμή που ο οδηγός επιχειρούσε να κλειδώσει το όχημα με το τηλεχειριστήριο, η συσκευή μπλόκαρε το σήμα και το αυτοκίνητο παρέμενε ξεκλείδωτο.

: Τη στιγμή που ο οδηγός επιχειρούσε να κλειδώσει το όχημα με το τηλεχειριστήριο, η συσκευή μπλόκαρε το σήμα και το αυτοκίνητο παρέμενε ξεκλείδωτο. Με θραύση υαλοπίνακα, όταν η πρώτη μέθοδος δεν ήταν εφικτή.

Από εκεί και πέρα, η δουλειά ήταν ζήτημα δευτερολέπτων: Ο 42χρονος έμπαινε στο όχημα και αφαιρούσε χρήματα και προσωπικά αντικείμενα, ενώ συνεργός του είχε τον ρόλο του «τσιλιαδόρου», παρακολουθώντας αδιάκοπα τον χώρο.

Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο – Μιλούσαν με ενδοεπικοινωνια

Σύμφωνα με τις Αρχές, χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν ότι τα μέλη της ομάδας επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω ακουστικών σε πραγματικό χρόνο, συντονίζοντας κάθε τους κίνηση.

Η έρευνα εξιχνίασε ήδη 24 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών με τη συγκεκριμένη μέθοδο, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τα 42.000 ευρώ.

Βαρύ ιστορικό για τον 42χρονο

Ο συλληφθείς ήταν γνωστός στις Αρχές: Στο παρελθόν είχε απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα, ενώ εκκρεμούσε εις βάρος του καταδικαστική απόφαση δύο ετών φυλάκισης για διακεκριμένες κλοπές.

Ο 42χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο συνεργών του.