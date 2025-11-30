Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους «πιάνουν», τους αφήνουν κι επιστρέφουν

Στο «έλεος» Ρομά, που κλέβουν σχεδόν καθημερινά, βρίσκονται ιδιοκτήτες και υπάλληλοι καταστημάτων και περιπτέρων στην Κηφισιά.

Σε βίντεο ντοκουμέντο του STAR και του Βαγγέλη Γκούμα, φαίνονται γυναίκες να κρύβουν τα κλοπιμαία που αρπάζουν από τα ράφια ακόμη και στα… εσώρουχά τους.

«Η Αστυνομία τούς συλλαμβάνει, όμως, ύστερα από λίγο καιρό, μένουν ελεύθεροι και επιστρέφουν για να κλέψουν ξανά», περιγράφουν οι επιχειρηματίες.

Οι κλοπές είναι καθημερινές, με έναν ιδιοκτήτη να απαντά ότι «δεν δίνουν σημασία» όταν γίνονται τσακωτές και απλώς αποχωρούν ανενόχλητες από το μαγαζί.

