Πύργος: Ανήλικοι ανοίγουν αυτοκίνητο σε δευτερόλεπτα – Βίντεο ντοκουμέντο

Σε καθημερινό φαινόμενο τείνουν να εξελιχθούν τα παραβατικά περιστατικά στον Πύργο.

Το patrisnews.com, αποκάλυψε ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει δύο ανήλικους Ρομά, ηλικίας 6-7 ετών, να ανοίγουν ένα αυτοκίνητο και να κλέβουν μέσα από αυτό ένα κινητό μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Οι ανήλικοι, εκμεταλλεύτηκαν το χρονικό διάστημα που ο ιδιοκτήτης άφησε το όχημα του για να αγοράσει έναν καφέ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι ανήλικοι τσεκάρουν πρώτα αν καποιος τους παρακολουθεί. Στη συνέχεια, αναλαμβάνουν τους ρόλους τους, με τον έναν να κάνει τον «τσιλιαδόρο» και τον άλλον να προσεγγίζει σκυφτός την πόρτα του συνοδηγού, να την ανοίγει και να αρπάζει το κινητό τηλέφωνο από το κάθισμα.

Ακολούθως οι δύο ανήλικοι τρέχουν να διαφύγουν, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από θαμώνες του καφέ οι οποίοι τα καταδίωξαν. Λίγο παρακάτω, οι ανήλικοι πέταξαν στο δρόμο το κλεμμένο κινητό και εξαφανίστηκαν.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

